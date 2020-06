Un patrimonio valoriale inestimabile. Una raccolta a più voci esclusivamente al femminile per raccontare donne comuni che attraverso il loro lavoro, le loro azioni quotidiane, il loro umile saper fare e saper essere, hanno innescato grandi rivoluzioni e tinto la storia della Basilicata di piccoli puntini rosa.

E’ il documentario “La forza silenziosa delle donne” nato da un’idea di Manuela Taratufolo e Marcella Conese e realizzato nel 2019 da Filcams CGIL Matera e Rvm Broadcast, in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019.

Un lavoro per riproporre in chiave artistica la memoria di 12 donne, le loro storie, il loro modo tanto silenzioso quanto rivoluzionario di accettazione della figura femminile nella società maschile. Donna sindaco, donna sartina, donna emigrante, donna bracciante, donna magistrato, tante storie per un’unica dignità e la forza silenziosa e disarmante della determinazione.

Il documentario, con i sottotitoli in inglese, è stato presentato in diretta sui canali facebook e Instagram l’8 giugno alle ore 17,30 ma per chi lo avesse perso può rivederlo al seguente link https://www.facebook.com/MateraBasilicata2019/videos/2719239628358304/?sfnsn=scwspwa&extid=c7pxgWlRA1B32xmo&d=w&vh=e

noi ne consigliamo vivamente la visione.