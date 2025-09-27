A proposito della flotilla in viaggio verso Gaza, il gravissimo momento e tutti gli interventi di mediazione, spesso espressione di facile e comodo buonismo o stucchevole paternalismo.
Alcuni punti vanno messi in chiaro:
1)chi media è colui che si mette in mezzo: dicasi in mezzo;
2) deve saper stabilire ragioni e torti dall’ una e dall’ altra parte;
3) non può rivolgersi solo ad una parte, strabicamente appellandosi a razionalità, bontà e buon senso;
4) nel caso specifico, sono di fronte, da una parte, cieca ragione politica e di potere e distruzione e , dall’ altra parte, alta ragione etica;
5) da una parte c’ è un dichiarato criminale di guerra e, dall’ altra, chi rischia la vita per darla agli altri;
6) da una parte c’è un aggressore armato, dall’ altra una disarmata schiera di “volenterosi”;
7) da una parte c’ è chi, potendolo dare, nega il cibo, sì il cibo, dall’ altra c’ è chi lo porta;
8) un passo indietro deve fare il soccorritore, due passi indietro l’ aggressore: in pratica non uccidere;
9) chi si volge solo ad una parte contribuisce di fatto ad esasperare la situazione e a peggiorarla;
10 ) in definitiva, finisce col sancire il trionfo della morte sulla vita, del male sul bene.
11) Tertium non datur.
La flotilla e lo strabismo delle mediazioni stucchevoli e paternalistiche
A proposito della flotilla in viaggio verso Gaza, il gravissimo momento e tutti gli interventi di mediazione, spesso espressione di facile e comodo buonismo o stucchevole paternalismo.