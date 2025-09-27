La flotilla e lo strabismo delle mediazioni stucchevoli e paternalistiche

A proposito della flotilla in viaggio verso Gaza, il gravissimo momento e tutti gli interventi di mediazione, spesso espressione di facile e comodo buonismo o stucchevole paternalismo.

Alcuni punti vanno messi in chiaro:

1)chi media è colui che si mette in mezzo: dicasi in mezzo;

2) deve saper stabilire ragioni e torti dall’ una e dall’ altra parte;

3) non può rivolgersi solo ad una parte, strabicamente appellandosi a razionalità, bontà e buon senso;

4) nel caso specifico, sono di fronte, da una parte, cieca ragione politica e di potere e distruzione e , dall’ altra parte, alta ragione etica;

5) da una parte c’ è un dichiarato criminale di guerra e, dall’ altra, chi rischia la vita per darla agli altri;

6) da una parte c’è un aggressore armato, dall’ altra una disarmata schiera di “volenterosi”;

7) da una parte c’ è chi, potendolo dare, nega il cibo, sì il cibo, dall’ altra c’ è chi lo porta;

8) un passo indietro deve fare il soccorritore, due passi indietro l’ aggressore: in pratica non uccidere;

9) chi si volge solo ad una parte contribuisce di fatto ad esasperare la situazione e a peggiorarla;

10 ) in definitiva, finisce col sancire il trionfo della morte sulla vita, del male sul bene.

11) Tertium non datur.