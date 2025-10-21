La Fiera Nazionale di Lagopesole – città di Avigliano quest’anno non si realizzerà.

A rischio la Fiera di Lagopesole.

Lo spiega in una nota che pubblichiamo integralmente, Giovanni Possidente.

Le fiere sono un volano per l’economia e non soffrono di una crisi strutturale: si rimodellano e si trasformano al passo coi tempi restando luoghi di incontri economici e commerciali che portano vantaggi e ricadute positive sul territorio.

La Fiera di Lagopesole si è svolta per trent’anni grazie all’impegno e alla volontà visionaria di Fiere Lucane. Tuttavia, la situazione di crisi economica in cui versano i piccoli e medi operatori economici Lucani successiva al drammatico periodo Covid rende attualmente impossibile perseguire ancora questi scopi.

In trenta edizioni la Fiera Nazionale di Lagopesole non ha mai ricevuto un contributo economico e/o un sostegno da parte della Regione Basilicata che è tra le poche regioni d’Italia a non prevedere un capitolo di spesa per lo svolgimento di eventi fieristici nella propria regione. Eppure, la Fiera naz.le di Lagopesole ha visto nascere e crescere aziende artigianali Lucane che hanno trovato nella fiera una vetrina e un confronto diretto con il pubblico.

Da anni abbiamo chiesto alla regione Basilicata, ai vari presidenti ed assessori alle attività produttive che hanno tagliato il nastro d’inaugurazione della manifestazione, una legge e/o una voce di spesa inserita nel bilancio regionale per un contributo a fiere che si svolgono in Basilicata al fine di promuovere convegni tematici e/o spazi, favorire start –up e imprese giovanili permettendone la partecipazione così come fanno molte altre regioni d’Italia. Queste richieste, ripetute e continuative, non hanno mai avuto riscontro al di là di una promessa mai mantenuta.

Se la regione Basilicata, l’unione Camera di Commercio e le varie associazioni di categorie che pure sono state sensibilizzate, non interverranno a sostegno della manifestazione fieristica o a favore delle numerose aziende artigiani e commercianti per partecipare all’evento, la Fiera di Lagopesole non potrà più svolgersi anche nei prossimi anni.