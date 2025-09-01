La Fidas Irsina ha festeggiato i 30 anni di attività

Si è tenuta sabato scorso, nella sala consiliare del comune di Irsina , la manifestazione per ricordare i trent’anni di attività della Fidas di Irsina. I donatori protagonisti assoluti della comunità del materano che in questi trent’anni non hanno fatto mancare il loro valido aiuto ai centri trasfusionali. “Nel 2024 “ ha esordito il presidente Luigi Tarantino “ ho accettato di guidare insieme a un bel gruppo, che costituisce il Direttivo, la Fidas “G. Attilio” di Irsina. L’impegno era di ridare fiducia a una sezione di donatori di sangue che stava attraversando un periodo non proprio felice. Accettando l’incarico ci siamo impegnati a ridare slancio e nuova energia nel riportare la Fidas di Irsina a mantenere il ruolo di prestigio che ha nella Fidas Basilicata. Abbiamo rimesso a nuovo la sede, come segnale proprio di questo cambiamento e grazie a tanti piccoli passi abbiamo costruito un clima allegro che ha fatto si che i donatori, tra cui molti ragazzi, fossero invogliati a donare con risultati molto soddisfacenti. Ovviamente tutto questo non poteva accadere senza il lavoro svolto negli anni passati da chi ci ha preceduto. La cultura della solidarietà è una prerogativa della Fidas Irsina e vogliamo mantenerla sempre alta. Le difficoltà legate al mondo della donazione ci sono sempre, ma la voglia di fare del bene a tante persone vince tutte le difficoltà che si possano presentare. Sono 30 anni di presenza attiva in Irsina e in Basilicata e vogliamo continuare su questa strada insieme a tutte le altre sezioni di Fidas Basilicata. Grazie ai Donatori che senza la loro presenza tutto questo non sarebbe possibile e grazie a tutti i volontari che riescono a far sì che tutto questo si concretizzi”. Dopo la presentazione, attraverso immagini e video, dei trent’anni trascorsi , spazio alcuni interveti di presidenti che si sono succeduti. Nicola Dilillo dal 1995 al 1998, Pietro Amato 1998-2018, Luisa Leone 2018-2021, Tommaso Colonna 2021-2022, Lella Langone 2022-2023, Vanna Amato 2023-2024.

“Volevo esprimere la mia più sincera gratitudine alla FIDAS Irsina”, il commento della presidente Isabella Cammarota “ al Presidente dottor Tarantino e a tutto il suo direttivo per la bellissima serata di celebrazione dei 30 anni. La vostra sezione è un esempio di generosità e di impegno, e rievocare tre decenni con persone del passato e del presente è stato emozionante. Ci ha fatto sentire l’appartenenza a questa grande famiglia che è la Fidas. Auguro un prosieguo pieno di nuovi traguardi e di tante donazioni. Grazie ancora per il vostro lavoro eccezionale e per la vostra dedizione”. Il Direttivo di Irsina è così composto: Luigi Tarantino, Anna Mascolo vice presidente , Maria Grazia Attanasio segretario amministrativo. Consiglieri Tiziana Tricarico, Mina Jacobelli Donato Cancellara , Basilio Ferri, Tonio Cancellara, Collaboratori:Anna Dragonetti, Cristina Bisaccia, Giusy Dragonetti. Tra gli ospiti della serata l’assessore del comune di Irsina Maddalena Papangelo. il presidente onorario della Fidas Antonio Bronzino, il consigliere nazionale Pancrazio Toscano, i consiglieri regionali Fidas Raffaele Marasco, Paolo Ettorre, Antonietta Tortorelli e Pasquale Acito.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.