Cristiano Vezzuso raggiunge, a soli 48 anni, il record di 100 sacche ematiche donate. Un cuore grande e una grande generosità, hanno permesso a Vezzuso, attualmente consigliere della sezione di Fidas Calciano, ma soprattutto uno dei fondatori della sezione stessa, di raggiungere lo straordinario traguardo in circa 30 anni di attività come donatore. Agente della Polizia Penitenziaria, ha cominciato a donare a circa 20 anni mentre era a Milano, quasi per caso, come accade a tanti donatori di sangue. “Ero per caso in un ospedale milanese” ha raccontato Vezzuso” e nei corridoi ho sentito alcune persone, con un tono di affanno e disperazione, che si interrogavano su come fare a trovare dei donatori per il proprio figlio che necessitava di trasfusioni per un intervento. Mi ha colpito molto la preoccupazione di questi famigliari. Mi sono avvicinato dicendo che avevo il gruppo 0 e che avrei donato il mio sangue per loro. Da allora non mi sono più fermato. Una volta arrivato a Calciano, insieme all’amico Luigi Morena, abbiamo dato vita nel 2003 alla sezione Fidas Calciano e non ci siamo più fermati. Poi è accaduto che proprio mia moglie, in occasione del parto della nostra secondogenita, ha avuto necessità di 52 sacche per delle complicazioni intervenute, e ricordo il trambusto e la velocità con cui sono stati contattatati i centri trasfusionali per verificare la disponibilità. Solo il giorno dopo il dottore mi ha informato che quella concitazione era proprio per mia moglie. Una volta tranquillizzato, ho chiesto al nostro medico di riferimento per Fidas, come potevo donare più di frequente, e da allora ho iniziato a donare il plasma, raggiungendo anche 12 donazioni annuali. Anche mia moglie è una donatrice, e mia figlia maggiore, vorrebbe diventarlo”. Cristiano è un volontario a 360°, poichè è iscritto nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) e in passato ha partecipato attivamente alle attività della locale Protezione Civile. Orgoglio della Presidente di Fidas Calciano, Rosa Carmen Raucci che ha così commentato : “Cristiano è un nostro consigliere oltre ad essere un donatore periodico. La nostra sezione conta un centinaio di iscritti su una popolazione di 700 abitanti, e lo scorso anno abbiamo raggiunto il 23% di donazioni in base alla popolazione, ben oltre la media nazionale. Il traguardo raggiunto da Cristiano spero possa essere di esempio e di stimolo sia per chi ancora non si è avvicinato alla donazione, ma anche per chi è già donatore, poichè può rappresentare un obiettivo da eguagliare in quella che mi piace chiamare la “gara di solidarietà”. Presente, nella giornata di raccolta, anche il Presidente Regionale Fidas Pancrazio Toscano in rappresentanza del direttivo e dei dirigenti Fidas per congratularsi non solo con il donatore Vezzuso per il traguardo personale raggiunto, ma anche tutti i donatori e la sezione di Calciano che ha dimostrato come un piccolo paese concorrere con “onore” alla gara della solidarietà della raccolta di unità ematiche.