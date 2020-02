Nel mentre l’intero Paese era nel pieno di una crisi di panico per il coronavirus, si è svolta a Taranto, lo scorso mercoledì 26 Febbraio, una partecipata e commossa fiaccolata in memoria delle vittime da inquinamento, la seconda, per ricordare i bambini (e non solo loro) che ne sono morti e rivendicare politiche di tutela della salute e dell’ambiente.

A seguire il commento di un rappresentante di una delle numerose associazioni organizzatrici della manifestazione

“La processione delle croci bianche a Taranto fa male. Il silenzio ti chiude lo stomaco e hai timore di incrociare i sorrisi di quei bambini che sventolano sui cartelli, un timore che sa di vergogna per essere ancora, e ancora lì, a elemosinare il diritto alla vita. Il loro volto è la lotta della memoria sull’oblio. Mentre cammini con una candela tra le mani ti assale il desiderio di prendere per la giacca ogni singola persona che ti passa accanto indifferente e trascinarla davanti a quelle foto. Ti viene voglia di inchiodare davanti a quei genitori l’Italia intera e sussurrare nelle loro orecchie: è anche colpa tua. Quel bambino è morto tra atroci sofferenze anche per colpa tua. Tua, che non percepisci il rischio se non a breve termine. Tua, che hai paura di riconoscere il sacrificio umano di un’intera cittá. Tua, che non tremi dinanzi ad uno Stato che può decidere di salvarti da un virus o ucciderti di diossina.”

E, ancora a seguire, la sintesi l’intervento che Peppe Di Bello ha pronunciato nell’occasione, testimoniando con passione, anche la vicinanza di tanti lucani e del Coordinamento No Triv.

“La manifestazione a Taranto è stata numerosa e partecipata. Secondo me eravamo 6000 persone ed anche più, anche secondo i quotidiani de La Gazzetta del Mezzogiorno e La Repubblica. Questo dimostra che c’è voglia di urlare tutto il dissenso di questo mondo rispetto all’assenza del rispetto dell’individuo e della Costituzione Italiana, che subiscono i territori aggrediti dagli interessi delle multinazionali quotidianamente.

A parte la numerosa e composta presenza anche di bambini, a parte la straziante presenza dei genitori che hanno perso un figlio per tumore, presenti con le foto dei loro cari portati in corteo con una croce di legno bianca, persone che hanno perso i propri congiunti per cancro da inquinamento, che sono diventate più esperte degli oncologi e raccontano le loro esperienze di familiari che hanno assistito i loro cari fino all’ultimo respiro.

Bene, c’era palpabile la consapevolezza di ogni singolo partecipante di quanto possa essere potente la comunicazione, se a volerlo sono i Governi centrali, in tanti a dire e ribadire la speculazione Mondiale sul Coronavirus, un cartello con su scritto “coronavirus ci fa un baffo l’ILVA l’epitaffio”.

Nel mio breve intervento, contenuto in 5 minuti, così come mi è stato chiesto, dopo i dovuti ringraziamenti e saluti, anche in nome del Coordinamento nazionale No Triv, ho detto questo dal palco:

“Siamo presenti a questa fiaccolata e ne condividiamo le ragioni. Ed è per questo che in questa giornata di commemorazione delle vittime da inquinamento di Taranto e Provincia, non si può non ricordare il recente avvio del giacimento TOTAL MITSUI SHELL Tempa Rossa, ricordare l’accordo firmato per le compensazioni ambientali, tra Confindustria Taranto, Eni, Comune e Provincia di Taranto. Il giacimento è già entrato in funzione e prevede il completamento del processo, presso la raffineria di Taranto.

Il greggio arriva attraverso il già esistente oleodotto Val d’Agri – Taranto, e viene spedito via mare con le navi petroliere. I lavori del progetto Tempa Rossa per la parte tarantina consistono nell’aumento di ulteriori due serbatoi di stoccaggio da 180mila metri cubi e l’estensione di 515 metri del pontile petroli della raffineria. Quindi alle fonti di inquinamento già noti EX ILVA, ENI, CEMENTIR, oggi va aggiunto il greggio estratto a Corleto Perticara dal giacimento TEMPA ROSSA.

Di conseguenza, agli elementi già noti di inquinanti presenti a Taranto per aria, acqua e suolo, potrà aggiungersi incrementi in termini percentuali, e questo non dobbiamo nascondercelo! Non ha aiutato e non aiuta lo sbandieramento costante da parte di apparati dello Stato, dell’immunità e dello scudo penale sui reati ambientali. Hanno provato a trasferire lo stesso scudo nel recente processo per disastro ambientale in Val d’Agri. Sebbene avvertiti da un ingegnere ENI. Gianluca Griffa (trovato poi morto suicida nell’agosto 2013), di pericolosi fori passanti sulle mega cisterne di greggio, i manager ENI tennero nascosto per anni il problema, causando l’inquinamento delle acque di falda da tonnellate di greggio semi lavorato e sostanze chimiche pericolose utilizzate nella perforazione ed estrazione del petrolio e del gas. Recentemente, la Corte di Cassazione, esprimendosi sulla validità dell’ipotizzato reato di disastro ambientale, ha sancito che il disastro ambientale c’è e rimane.

C’è stato un tempo non lontano, dove il mezzogiorno d’Italia tutto, unito, sconfisse il destino avverso. Mi riferisco alla marcia dei 100.000 del 23 Novembre 2003. Un fiume di cittadini riuscì a bloccare la realizzazione del sito unico di stoccaggio di rifiuti radioattivi a Terzo Cavone, a Scanzano Jonico.

Da quel successo però iniziò per la Basilicata un lungo periodo di silenzio totale sui temi ambientali. A causa del disinteresse e del silenzio collettivo, ci siamo ritrovati processi come quello per Disastro ambientale dell’INCENERITORE FENICE di MELFI, il PROCESSO MONNEZZOPOLI, il Processo PETROLGATE per traffico e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi da attività estrattive per milioni di tonnellate l’anno, e da ultimo il processo per DISASTRO AMBIENTALE ENI del 2019.

Uno studio di VIS (Valutazione di Incidenza Ambientale) condotto dal Centro Nazionale Ricerche ha evidenziato che, a causa delle estrazioni e della prima raffinazione di petrolio e gas nei comuni di Viggiano e Grumento Nova, si è registrato un aumento della mortalità che in alcuni casi ha determinato un più 45% tra le donne ed un più 40% tra gli uomini. Dati che devono far riflettere rispetto al fatto che gli inquirenti nel corso delle loro attività investigative inseriscono sempre il dato del danno all’Ambiente incalcolabile.

Per questi motivi, dal basso occorre organizzarsi, è necessario un riequilibrio nei rapporti di forza. Questa manifestazione ci insegna che è possibile fare qualcosa a tutela della popolazione, che spesso si trova in una posizione di debolezza rispetto alle varie lobby industriali. Dobbiamo saper ritrovare quello spirito di unitarietà nella lotta per rafforzare tutte le lotte ambientali del Mezzogiorno d’Italia, occorre crederci, bisogna iniziare a realizzare iniziative come questa, replicate e partecipate in tutte le zone dove è presente un’emergenza ambientale e di salute pubblica.

I poteri forti, come si sta vedendo anche in questi giorni, sono in grado molto più di noi di veicolare ed incrementare allarmismi oltre misura con messaggi globali. Noi, forse anche a causa delle nostre divisioni in singole vertenze territoriali, non siamo capaci di fare altrettanto per far rispettare il sacrosanto diritto di vivere in un ambiente salubre, con una qualità della vita degna di questo nome che rispetti noi, la nostra progenie e le future generazioni.

La Basilicata è al vostro fianco, noi siamo certi che l’unione delle lotte possa produrre quell’effetto positivo per tutti e possa riuscire a cambiare il futuro di un intero territorio. Lo scrittore ed ambientalista Peruviano Sergio Bambaren afferma che ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore, e noi in questo momento lo stiamo facendo. Grazie a tutti voi, per questo giorno in memoria delle vittime di inquinamento, che sono e rappresentano le vittime ed i caduti del SUD. Taranto in questo momento è il SUD del Paese che chiede RISPETTO”.