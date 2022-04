Se a Matera si desse spazio al bilinguismo, italiano e dialetto, difenderemmo memoria, identità e contribuiremmo a colmare le evidenti lacune dell’offerta per quanto riguarda la conoscenza delle tradizioni. Ma fin quando avremo ”Spich vacont” ( spighe vuote) a parlare di turismo resteremo bloccati in un mare di chiacchiere. E allora ” U’ uarnmint” , guarnimenti per cavalli e muli, per la festa della Bruna, tirati fuori in un ”emozionante” servizio https://fb.watch/cHBMQgLOJh/ dal Tiggì 2 luglio Ergghioooo ooh su quanti hanno condotto il carro, sono di buon auspicio per la festa del 2022. E’ vero non c’è ancora l’ufficialità, qualcosa si sa per linee generali. Ma ”u’ quampanidd” , i guarnimenti che hanno 100 anni e che erano finiti in Puglia e poi riacquistati dal presidente e dalla vicepresidente dell’associazione Ergghiò- come ricorda Bruno Francione- sono di buon auspicio. Come pure i ricordi degli auriga del passato.



Tra questi Giovanni Festa, vivente, che condusse i carri con un colpo d’occhio particolare fino a portare uno con appena due centimetri di spazio dal perimetro dell’arco della cattedrale. Si era accorto che il carro realizzato da mest Ciccill… si espandeva in larghezza.Ma seppe rimediare anche nella conduzione dei muli.



Altri tempi, come quelli del compianto Bellisario Paolicelli detto ”Zannone”, che guidò il carro per 40 anni con i comitati guidati da Porcari, Belgrano, Palumbo e Loperfido. Il segreto per condurre il carro era nella disposizione dei muli, che andavano affiancati per affinità e lui lo capiva e agiva di conseguenza, chiamandoli per nome ” Paloma, Reggina, Montagnola”. Un lavoratore, che come altri colleghi, il giorno di festa lavorava sodo perchè la festa riuscisse bene. Lo sarà anche quest’anno, nonostante qualche tirapiede che perseguita Nunzio Gabriele Chiancone anche in bagno…scrivendo sullo specchio che ” Cuss’ onn la BBrin nan so ffè”. Manco per sogno. Li sentite u’ quampanidd du uarnmint?