Non ci sono i particolari, questione di tempi e di risposte autorizzative, ma un dato è certo : la 633^ edizione della festa della Bruna si farà nel solco della tradizione e delle attese. Ad annunciarlo il ”paziente” presidente dell’ Associazione ” Maria Santissima della Bruna” Bruno Caiella, tutto preso – insieme ai componenti del sodalizio- nei preparativi e con i tempi ristretti dell’organizzazione. Del resto mancano meno di due mesi all’atteso evento. Nel frattempo non si trascura nulla e la scelta di puntare su una campagna di comunicazione mirata, affidata a professionisti, è un bel segnale di guardare avanti. Con una nuova immagine di comunicazione della festa, dal logo al sito web alla campagna divulgativa.



” E’ una scelta che andava fatta, senza trascurare nulla – ha detto il presidente- scegliendo i soggetto che si occuperà con continuità di questo importante aspetto della festa”. Bravo. A ognuno il suo mestiere e la scelta di competenze di settore, che lavorano a tempo nella comunicazione, è un segnale anche ad altre realtà territoriale che continuano ad arronzare nella mediocrità e con i risultati di immagine e di contenuti riscontrabili sul campo. La festa del resto si farà e tutto quel clima di attesa, che contrassegna i materani, e gli aspetti identitari del 2 luglio sono stati recepiti per la comunicazione 2022. “Abbiamo avviato -ha detto Caiella- tutto l’iter autorizzativo per le diverse fasi che contrassegnano il due luglio. Il persistere della pandemia da covid 19 non ha consentito di attivarsi per tempo. Ma stiamo lavorando per una festa nel rispetto delle attese e della tradizione. Ai cittadini rivolgo l’invito a partecipare con fede e senso di responsabilità”. Nel programma subirà un cambiamento la processione del mattino, detta dei pastori, che si svolgerà lungo un itinerario che interesserà i quartieri anzicchè i rioni Sassi. E questo a causa di motivi di sicurezza, che riguardano l’incolumità delle persone e l’accensione dei fuochi, cosa che sarà possibile al piano” .



L’associazione, che si è affidata a una società specializzata in comunicazione,la appFORGOOD crazy, con sedi a Matera, Padova e Milano, si è dotata di un nuovo logo incentrato sull’immagine della Madonna, su fondo azzurro,che lega Festa e Associazione.



La campagna di promozione degli eventi- come ha riferito la cpywriter Giorgia Rossetto- è legata a parole e temi della festa, incentrati sulle parole ”Atteso”, legato alla processione della Madonna,”Solenne” alla processione dei pastori, ”Brillante” all’accensione delle luminarie, ”Icone”, ”Epico” all’assalto e strappo del carro trionfale e ”Brillante” all’accensione delle luminaria. Temi che saranno riportati su locandine, manifesti (anche di grande formato) di colori diversi. Rivisto anche il sito web www.festadellabruna.it per una fruizione efficace ed esauriente della festa, giunta alla 633^ edizione. Ora tocca alla città lavorare e partecipare con senso di responsabilità.



Tanti ci hanno chiesto del carro trionfale. Ce l’abbiamo ed è lì al rione Piccianello nella ”fabbrica” della piazzetta del carro trionfale, realizzato dal giovane artigiano Eustachio Santochirico che con tanta pazienza sta attendendo il gran momento. Il manufatto è legato al bozzetto, sul tema ” Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua (Cfr. Lc 19-5) – La Cattedrale, casa di Dio tra le case degli uomini“ “scelto della commissione nel dicembre 2019. E, pazienza a parte, scalpitano altri protagonisti della festa : dai cavalieri agli angeli del carro a quanti sono protagonisti silenziosi di attività culturali e solidali. Al lavoro anche don Francesco Di Marzio, delegato arcivescovile e vicepresidente del consiglio di Amministrazione, che sta curando gli aspetti religiosi della festa e il rapporto della presenza della Madonna nei quartieri. Attendiamo il programma e… mano alla tasca per sostenere la festa anche con la Lotteria.