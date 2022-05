La Fest d la Bbrin alla Scàul. Bbrev Ergghiò !

Una volta il generale dei cavalieri, l’altra ancora i pastori, poi la cartapesta, un ricordo, una testimonianza, storia e leggenda per raccontare ai ragazzi delle medie, e non sarebbe male cominciare dalle materne, cosa è cosa rappresenta per i materani (e non solo) il giorno più lungo dell’anno. Quel 2 luglio, in onore della Patrona Maria Santissima della Bruna, che comincia di buon mattino e si conclude a notte inoltrata. Merito di volontari e volenterosi dell’associazione Ergghiò. Un manipolo di ”ripetenti”,che è tornato volentieri tra i banchi per testimoniare con esperienze dirette- e questo è il bello o ” la bbell” come si dice in dialetto- portata, usi e tradizioni della festa. Il risultato è stato postato sulla pagina instagram (il social delle immagini e di brevi commenti)che va dritto alle sensazioni di chi le vive e le sente. Proprio come la festa. Il prossimo tema? Fuochi d’artificio, luminarie? Ormai ci siamo

* traduzione. La festa della Bruna? A scuola. Bravi Ergghiò



Dalla pagina Instagram

E se la Festa della Bruna🎺 entrasse davvero nelle scuole?

E se i ragazzi imparassero davvero “le arti” 🤩 che costituiscono le fondamenta di quel giorno?

Avremmo giovani preparati a difendere e divulgare la propria cultura ? 🌳

Per le risposte a queste ed altre domande aspettiamo la fine del laboratorio ” LABRN ” nel frattempo “commattiamo” un pó😍😍😍😍😍

