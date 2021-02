C’è chi ci mette anima, corpo, faccia, tempo per una causa e un sogno nel cassetto a portata di mano, da un secolo e passa…, e chi la pensa in altra maniera portando l’acqua al mulino del ‘’meglio far nulla’’ perdendo altro tempo e fornendo l’immagine di una città che non sa quello che vuole. Ed è quello che ci racconta l’Associazione Matera Ferrovia Nazionale, basita o perplessa, fate voi, trasmissione radiofonica “Stazioni d’Italia: Ferrandina” su RAI Radio Live, condotta da Valentina Losurdo. E, per amore di verità, riportano la vicenda ferroviaria sui binari giusti. I soldi ci sono. Vanno spesi per il completamento della Ferrovia ‘’ Ferrandina-Matera’’ fino alla stazione di borgo La Martella. Ma, nel frattempo, occorre lavorare- tutti insieme- per completare il collegamento in direzione adriatica. Alla battagliera Associazione Matera Ferrovia nazionale l’invito a mettere olio agli ‘’stantuffi’’ come ripeteva una vecchia canzone di gergo militaresco del secolo scorso… I sogni sono come un progetto. Occorre crederci. E prima o poi si avverano.



ASSOCIAZIONE MATERA FERROVIA NAZIONALE

COMUNICATO STAMPA

Mentre Rete Ferroviaria Italiana (RFI) fa conoscere il nuovo programma dei lavori per il completamento della tratta Ferrandina-Matera, l’Associazione Matera Ferrovia Nazionale ha seguito con non poca sorpresa e disappunto la trasmissione radiofonica “Stazioni d’Italia: Ferrandina” su RAI Radio Live, condotta da Valentina Losurdo.

In tale occasione un’esponente politico materano ha fatto alcune “dichiarazioni improprie”.

Ci preme quindi evidenziare che, nel 2005-2006, nella Stazione di Ferrandina furono effettuati diversi interventi di ammodernamento infrastrutturale su iniziativa esclusiva di RFI, nel quadro degli interventi che, su scala nazionale, rientravano nella “Riforma Moretti”.

In seguito, nel mese di novembre 2016, grazie ad un apposito emendamento alla Legge Finanziaria 2017, voluto dai parlamentari Maria Antezza, Ludovico Vico, Cosimo Latronico (e sostenuta da altri loro colleghi), fu finanziato il completamento della Ferrandina-Matera, inizialmente con 210 milioni di Euro, e successivamente con altri fondi statali, fino ad arrivare ai 365 milioni attualmente disponibili.

Tali risorse pubbliche sono arrivate in un clima di completo disinteresse della politica materana, atteggiamento registrato anche negli anni successivi al 2016, nonostante fosse alle porte l’evento internazionale di Matera/2019. Proprio in vista di tale appuntamento internazionale RFI, tra il 2018-19, ha realizzato ulteriori interventi di riqualificazione, con l’allestimento di un nuovo ed ampio parcheggio; interventi ai quali il Comune di Ferrandina sta dando seguito con la nuova sistemazione del piazzale esterno e terminal bus.

Tali precisazioni servono a stabilire la “verità dei fatti”, ed evitare spiacevoli strumentalizzazioni e confusione nell’opinione pubblica.

Matera, 15/02/2021

ASSOCIAZIONE MATERA FERROVIA NAZIONALE