L’Associazione Matera Ferrovia Nazionale con una lettera a tutti gli organi di stampa, cerca di non abbassare la guardia sulla costruzione e la necessità di una rete ferroviaria che colleghi la città di Matera, anche per assicurare una ripartenza dopo il Covid19.

Di seguito la nota

Dove manca una ferrovia collegata alla rete nazionale si è sempre in presenza di sottosviluppo e arretratezza. Tale assunto è sicuramente valido anche per Matera dove l’arrivo delle Ferrovie dello Stato, ancor più importante dopo l’emergenza per il Covid-19, potrà favorire la ripresa e determinare quella rinascita socio-economica tanto auspicata. Le FS, quindi, per rilanciare e valorizzare sia l’asse produttivo Jesce-La Martella-Valbasento, sia il turismo internazionale di Matera esteso alla regione. Turismo che potrà ripartire se migliorerà innanzitutto l’accessibilità dal versante pugliese e da quello campano, tenendo conto che in tempi moderni ovunque questo settore si affida soprattutto al treno. Mezzo, fra l’altro, capace di assicurare ai viaggiatori e ai turisti un adeguato distanziamento sociale e quindi essenziale per la Matera e la Basilicata futura. Realtà che devono puntare su infrastrutture tangibili “che restano e potenziano il territorio” e senza “disperdere” risorse preziose.

Con sgomento, intanto, si apprende che a Roma nella riunione per il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la Basilicata l’importante segmento ferroviario Matera-Gioia del Colle (quale prosecuzione della costruenda Ferrandina-Matera) non è stato ritenuto dal sindaco De Ruggieri prioritario e da inserire fra i “progetti strategici” da finanziare. Quindi, meritevoli dell’attenzione del premier Conte e delle massime autorità politiche ministeriali e della nostra regione presenti a Palazzo Chigi. Eppure per la ferrovia verso il Barese e il Salento si potrebbero utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e quelle del Fondo Europeo per la Ripresa 2021-27 per investimenti infrastrutturali, ambientali e sociali nel Sud. Così come si potrebbe accedere al “Piano straordinario investimenti” di RFI che dispone di circa 14 miliardi di euro per <dare impulso al Paese prostrato dalla pandemia>. Tra l’altro, risorse che possono dare ossigeno alle imprese lucane e creare lavoro e occupazione, evitando emigrazione e spopolamento.

È evidente che la tratta Matera-Gioia del Colle (quest’ultima stazione di passaggio per raggiungere Bari, Taranto, Brindisi e Lecce e le rotte del Mediterraneo attraverso il trasporto marittimo) va considerata inderogabile e oltremodo strategica e vitale per il Mezzogiorno perché, di fatto, consentirebbe il collegamento Salerno-Potenza-Bari (via Ferrandina-Matera-Gioia). Quindi, importante per la connessione all’Alta Velocità a Salerno, per la spedizione delle merci dai due porti del versante tirrenico e adriatico e per attrarre imprenditori nelle nostre nascenti Zone Economiche Speciali (ZES) che avranno in Taranto il porto di riferimento. Tratta che potrà promuovere e facilitare lo sviluppo turistico della Basilicata interna sia del Materano che del Potentino. Dunque, la Città dei Sassi che potrebbe fare da traino per tutta la nostra regione e per quelle meridionali.

Per queste valutazioni si chiede al Sindaco di Matera, alla Giunta e ai Consiglieri comunali di dedicare a tali importanti temi una seduta consigliare dove approvare la richiesta di finanziamenti del Governo nazionale (da presentare nel prossimo incontro per il CIS-Basilicata) circa la diramazione per Gioia del Colle. Dopo l’assenso di sindacati e operatori turistici, la condivisione di tale progetto è stata da noi riscontrata anche da parte dei sottosegretari Margiotta e Liuzzi e durante il recente incontro con l’assessore regionale alle Infrastrutture Merra, presenti i consiglieri regionali Viziello e Zullino e comunale Toto. Non a caso gli esponenti della Regione Basilicata si sono impegnati a considerare la Ferrandina-Matera-Gioia del Colle tra le “opere prioritarie per la Basilicata” e quindi da inserire a pieno titolo nel nuovo Piano Regionale dei Trasporti per i prossimi nove anni.

Per la politica materana sarebbe paradossale e incoerente sottovalutare e rinunciare a tale infrastruttura, perdendo oltretutto possibili finanziamenti che andrebbero altrove. L’esigenza di collegare Matera alle direttrici Sud-Nord delle FS non può essere più ignorata, né tradita. Stiamo parlando, infatti, di scenari di crescita della collettività lucana e di più promettenti prospettive per le future generazioni.