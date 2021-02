E’ la fine del 2026 (ottobre per la precisione) l’orizzonte a cui guardare per vedere arrivare alla stazione ferroviaria di Matera-La Martella il primo treno sulla monorotaia che dovrebbe provenire da Ferrandina. Insomma il treno dell’avvenire è ancora lontano dal venire…….ma arriverà! Se tutto va bene. Chissà se Supermario vorrà mettere la sua miracolosa mano anche su questa opera….

Comunque, questo “E’ quanto ha affermato l’AD di RFI, Vera Fiorani, anche nella sua funzione di Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova linea Ferrandina – Matera La Martella, che ha presentato alle Commissioni Ambiente e Trasporti alla Camera dei Deputati il progetto di collegamento ferroviario della città di Matera all’infrastruttura ferroviaria nazionale attraverso la realizzazione di una nuova linea elettrificata di 20 km a semplice binario che si allaccia alla stazione di Ferrandina sulla linea Potenza – Metaponto.”

Lo scrive sul suo sito l’associazione Mobilita.org (https://mobilita.org/2021/02/08/matera-il-nuovo-collegamento-ferroviario-ferrandina-matera-la-martella-pronto-entro-ottobre-2026/) in una nota che così prosegue:

“Le opere consistono nell’adeguamento e completamento delle opere civili fino ad ora realizzate, nell’attrezzaggio tecnologico della linea e della stazione di Matera La Martella e nella realizzazione di una lunetta a nord di Ferrandina per garantire il collegamento diretto verso Potenza (“Lunetta Ferrandina”). Il progetto consentirà di istituire relazioni ferroviarie di lunga percorrenza per collegare Matera con il sistema AV e potenziare l’offerta di trasporto pubblico locale sul territorio in termini di frequenza e qualità.

Gli obiettivi principali del progetto sono:

-dotare la città di Matera di un collegamento alla rete ferroviaria nazionale;

-istituire relazioni ferroviarie passeggeri lunga percorrenza per il collegamento di Matera con il sistema Alta Velocità;

-potenziare l’offerta di trasporto pubblico locale sul territorio in termini di frequenza (maggiori relazioni) e qualità (maggiore velocità)

-Con un precedente investimento sono state realizzate gran parte delle opere civili. La -Progettazione Definitiva degli interventi, compresi gli adeguamenti delle opere esistenti (viadotti) alle Norme Tecniche di Costruzione (NTC) vigenti, è stata completata.

Questo lo stato dell’arte e il cronoprogramma:

-Ricevuto parere del CSLLPP il ottobre 2020

-Concluso aggiornamento del PD per recepire parere del CSLLP a gennaio 2021

-Avvio procedura VIA a febbraio 2021

–Avvio procedimento autorizzativo (DPR 383/94) a maggio 2021

-Parere Tavolo Tecnico CSLLPP-ANSF-MIT per opere esistenti a luglio 2021

-Rilascio deroga STI SRT da parte di ANSF per (galleria Miglionico) a ottobre 2021

-Avvio attività negoziali ad aprile 2022

-Inizio lavori nel luglio 2023

-Ultimazione lavori prevista per ottobre 2026.“