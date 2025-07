La Federazione associazioni civiche del Sud: Le conclusioni del Piano strategico aree interne vanno riviste.

La Federazione Civica delle Associazioni del Sud costituita, spontaneamente, circa tre anni fa, recentemente si è strutturata in un organismo associativo. Il Circolo La Scaletta di Matera è una delle associazioni fondatrici ed il vicepresidente de La Scaletta arch. Paolo Emilio Stasi è uno dei due Vicepresidenti della Federazione. Il documento che segue, è un commento ad un passaggio contenuto nel Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne che si ritiene “preoccupante” e sul quale occorrerebbe non solo che prendessero coscienza tutti i cittadini, perché il problema della denatalità e dello spopolamento interessa quasi tutte le realtà urbane, ma anche che si avviasse una seria ed approfondita riflessione.

La Federazione associazioni civiche del Sud: Preoccupanti le conclusioni del Piano strategico aree interne, il documento va rivisto

“Nel silenzio totale di tutte le forze politiche e partitiche da giorni, sui social e su qualche quotidiano viene riportato con giusta riprovazione, per non usare termini più forti ma più adeguati, un passaggio contenuto nel dossier “Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne”. Lo si riporta integralmente, quel passaggio, perché rimanga scolpito nelle coscienze di tutti e perché contenuto in un documento previsto dal D.L. Governativo n°124/2023: “Obiettivo 4: Accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. Un numero non trascurabile di Aree interne si trova già con una struttura demografica compromessa (popolazione di piccole dimensioni, in forte declino, con accentuato squilibrio nel rapporto tra vecchie e nuove generazioni) oltre che con basse prospettive di sviluppo economico e deboli condizioni di attrattività. Queste Aree non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma non possono nemmeno essere abbandonate a sé stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le possa assistere in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento in modo da renderlo socialmente dignitoso per chi ancora vi abita”. Il dossier, fino a quella famigerata pagina, riporta con dovizia di dati ed analisi la drammatica situazione delle aree interne. Alcune soluzioni prospettate per fare da argine a questo fenomeno sono condivisibili, altre no e sicuramente non ne sono individuate altre ed alternative. In definitiva è un dossier che contiene molte contraddizioni ma tutto faceva presagire che si dovevano trovare le giuste soluzioni per tutte le realtà urbane. Ed invece in quella “pagina 45” di fatto si annuncia e si disciplina “il fine vita”, se non si è capito male, per 3834 piccoli comuni che hanno una popolazione complessiva, ad oggi, di circa 13.000.000 di cittadini italiani. Strano che il termine fine vita venga, di fatto, adottato per il destino di tanti comuni ma poi diventi urticante quando sono in ballo i diritti di ogni cittadino. Bene, possiamo dire che nelle previsioni della politica nazionale per i prossimi anni si prevede la trasformazione di quasi il 50% dei comuni italiani in altrettante RSA. Sinceramente non si comprendono le logiche di alcune scelte politiche. Una ulteriore scelta sciagurata come quella dell’autonomia differenziata. Appunto, la volontà di fare la differenza tra cittadini e cittadini a seconda di quale latitudine vivano oppure se hanno la fortuna di vivere nel centro e non nella periferia territoriale. Eppure qualche soluzione per scongiurare l’abbandono delle aree interne nel dossier è indicata. Non si comprende perché non si debba adottare per quei Comuni i cui tempi di percorrenza per raggiungere un polo-intermedio urbano siano superiori ai 30 minuti. Proprio per questi ultimi devono ricercarsi le politiche giuste, intanto per ridurre i tempi di percorrenza e per dotarli dei servizi essenziali. Come Federazione Civica delle Associazioni del Sud si ritiene, quindi, di dover porre con forza le seguenti questioni: individuazione di ambiti territoriali di area vasta stabili (anche in accordo tra le Regioni interessate) per la erogazione dei servizi di base che possono anche prevedere assetti temporanei a geometrie variabili in riferimento a specifici ambiti ottimali di servizi superiori o a particolari strategie di intervento;

organizzazione (con uso spinto anche delle nuove tecnologie per la erogazione dei servizi di base e secondo modelli avanzati ed innovativi che tengano conto della particolarità del sistema territoriale organizzato in più centri da servire in genere in un tempo di accessibilità reciproca tra ogni comune e gli altri non superiore a 30 minuti);

adeguamento delle infrastrutture per la mobilità interna all’area vasta per migliorare le condizioni di accessibilità interna e verso l’esterno;

promozione di progetti di sviluppo e valorizzazione delle economie locali ed in particolare di quelle tipiche e tradizionali;

progetti strutturati di accoglienza (in particolare di persone immigrate) ma anche di residenti temporanei, turisti e progetti di restanza per gli attuali residenti che prevedano anche forme di incentivazione;

favorire la complementarietà di ruoli e funzioni per i diversi Comuni compresi nell’ambito di area vasta per superare inutili atteggiamenti di competizione e concorrenza, favorendo, invece, un forte spirito di collaborazione e cooperazione tra le amministrazioni comunali e, soprattutto, tra le diverse comunità.

In particolare ed in conclusione: riequilibrio territoriale ed adeguamento istituzionale (in particolare EE.LL.) come prioritarie condizioni per rallentare lo spopolamento del sud e delle aree interne e rallentare i fenomeni di inurbamento, anche per evitare pressioni fuori controllo sulle poche aree forti del paese. Ancora una grande agricoltura come quella delle nostre Regioni Meridionali, con numeri davvero sorprendenti per qualità e quantità, dovrebbe essere adeguatamente valorizzata e potenziata con interventi in termini di infrastrutturazione per i trasporti e la logistica. Ed anche nei modelli organizzativi della produzione, della commercializzazione, della promozione e dell’export, così come anche della ricerca e della sua applicazione.

Promuovere infine, soprattutto nelle aree interne, processi di Restanza e di Accoglienza; l’Italia, paese in forte crisi demografica dovrebbe avere interesse a definire politiche di accoglienza che favoriscano l’integrazione di quote adeguate di popolazioni migranti (nell’ambito comunque di una politica comune UE) che devono trovare nel nostro paese non il territorio di passaggio verso altre realtà ma luoghi e territori in cui immaginare di fondare una nuova esperienza di vita (l’Italia deve diventare un paese attrattivo). Occorrono politiche nuove per il Mezzogiorno che avrà un futuro di sviluppo e benessere se riuscirà ad essere un riferimento di innovazione e cultura per l’intero bacino del Mediterraneo.” Federazione Civica Associazioni del Sud