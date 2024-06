La farmacia di Oliveto Lucano ha una nuova titolare

Cambio di gestione per la Farmacia nel comune di Oliveto formalizzata nei giorni scorsi, con una cerimonia di benedizione officiata dal parroco Don Reginald. La neo proprietaria è la dottoressa Maria Ventura, originaria di Accettura. A lei, il sindaco di Oliveto Lucano Nicola Terranova, ha fatto gli auguri di buon lavoro e fattiva collaborazione per la piccola comunità.

“Non ha mai smesso di essere un vero punto di riferimento, la Farmacia nel comune di Oliveto Lucano, e continuerà ad esserlo anche con il nuovo cambio di gestione” sottolinea il Sindaco.

“ L’atto di transazione della proprietà della farmacia seppur avvenuto tra privati”, ha spiegato il primo cittadino di Oliveto Lucano “ per la nostra comunità ha valore di notizia pubblica. La farmacia è un vero punto di riferimento e un presidio sanitario che nelle nostre responsabilità e nelle possibilità come amministrazione, la sosterremo sempre. Non era scontato che qualcuno subentrasse al precedente titolare della farmacia, al quale vanno i nostri ringraziamenti per quello che ha fatto in questi lunghi anni di attività, perché investire in un piccolo paese , dove l’utenza numerica non è elevata , avrebbe scoraggiato chiunque. I locali sono del comune ed abbiamo mantenuto le stesse condizioni di fitto agevolate anche con la nuova gestione. Alla dottoressa Maria Ventura facciamo gli auguri per il lavoro che svolgerà ad Oliveto Lucano certi che la sua professionalità sarà un valore aggiunto per la nostra comunità”. Tra i progetti futuri della dottoressa Maria Ventura quelli di implementare alcuni servizi aggiuntivi quali la telemedicina, elettrocardiogramma, la misurazione pressoria in considerazione della popolazione anziana che necessita di maggiore assistenza sanitaria. La farmacia rispetterà gli orari previsti dal contratto nazionale di lavoro garantendo il massimo del servizio per gli abitanti del piccolo centro del materano.