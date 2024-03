La famiglia del cinghiale…a passeggio in via Nazionale

La rima ci sta tutta per parlare dell’allegra famigliola che a Matera dal rione Serra Venerdi, raggiungendo via Don Sturzo si è fermata all’incrocio di via Nazionale, dove ha raggiunto il cortile di un condominio scorazzando liberamente e rovistando qua e là in cerca di cibo. L’evento, chiamiamolo così, ha destato apprensione tra residenti e passanti, che hanno avvisto subito Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia. Gli animali, manco a dirlo, ha destato l’attenzione di bambini, che un piccolo zoo in città non lo avevano mai visti, di cacciatori e ‘aspiranti’ veterinari di passaggio. Gli ospiti , chiaramente, non possono restare lì e in qualche modo devono andar via. Catturarli? Portarli dove? L’attuale legislazione è ferrea e gli annunci fatti in settimana dalla Regione, in Prefettura, nel corso di un incontro sollecitato dal sindaco Domenico Bennardi sono di là da venire. I buongustai hanno mimato i gesti dello spiedo e un piattone di pappardelle al sugo di cinghiale. Però ”ungulati”(come è raggruppata quella specie) in giro con rispetto e apprensione come la vacche sacre in India… Arriva un gemellaggio Matera New Dehli? Giriamo la proposta agli esperti del turismo cittadino.