“La donna non è possesso”: a Matera la testimonianza di Filomena Lamberti

Lunedì 9 marzo 2026, alle ore 9:30, la Sala Consiliare Provinciale di Matera in via Ridola ospiterà l’evento dal titolo “La donna non è possesso”. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Voci di Speranza, si propone come un momento di profonda riflessione e sensibilizzazione contro la violenza di genere.

L’incontro vedrà la partecipazione straordinaria di Filomena Lamberti, la prima donna in Italia sfregiata con l’acido dal marito, oggi simbolo di coraggio e rinascita. La sua testimonianza sarà il fulcro di un dibattito volto ad analizzare il fenomeno della violenza e gli strumenti di tutela legale e sociale attualmente esistenti.

Il programma prevede gli interventi di Stefania Ascari, Parlamentare attiva nei diritti civili, e di Giuseppe Lamacchia, Avvocato penalista esperto in materia di codice rosso. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Carmela Cosentino.

Durante la mattinata è previsto inoltre un significativo gesto di solidarietà: Francesco Paolo Masiello, Presidente CONF.A.S.I. di Matera, donerà un defibrillatore all’Associazione Voci di Speranza, a testimonianza dell’impegno comune per la tutela della vita e della sicurezza dei cittadini.

L’evento è realizzato in collaborazione con numerosi partner del territorio, tra cui gli Stati Generali delle Donne, i Volontari Open Culture 2019 e Non Una Di Meno Matera.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.