LA DIS-INFORMAZIONE PRO-ISRAELE HA ESPULSO GAZA DALLE PRIME PAGINE. NON CI SI PUÒ RASSEGNARE!

Le bombe sono tornate a cadere sulla Striscia di Gaza. Dopo settimane di fragile tregua, Israele ha ripreso le operazioni militari su larga scala, colpendo diversi obiettivi in tutta la regione.

L’entusiasmo con cui, nelle scorse settimane, è stata seguita la missione della Sumud Flottiglia, che ha tentato di forzare il blocco navale di Gaza, è stato molto più di un gesto di solidarietà. È stato un atto collettivo di dignità, la risposta morale a un senso di impotenza che dilania. Un sussulto che ha ridato respiro a chi non si rassegna al genocidio in corso. Le imbarcazioni che avanzavano verso Gaza hanno incarnato l’idea che la speranza sia disobbedienza e che la neutralità, oggi, significhi complicità.

Secondo le ultime stime diffuse da Reuters e confermate dal Ministero della Salute di Gaza, dal “cessate il fuoco” ad oggi sono più di 300 i palestinesi uccisi, tra cui almeno 56 bambini, nelle operazioni israeliane degli ultimi giorni. Le cifre restano provvisorie: il numero dei dispersi sotto le macerie è elevato e molte aree sono ancora irraggiungibili per i soccorsi.

Tel Aviv giustifica i bombardamenti come “misure preventive” per impedire a Hamas di riarmarsi. Il governo israeliano accusa il movimento palestinese di aver violato i termini della tregua e di aver riattivato tunnel e postazioni di lancio nel nord della Striscia.

Da Gaza, però, parlano di “punizione collettiva” e di un attacco mirato a far fallire ogni prospettiva di cessate il fuoco. La popolazione, stremata e sfollata, denuncia che “la tregua non è mai davvero esistita”.

Dentro Israele, voci come quella della giornalista di Haaretz Hanin Majadli dimostrano che esiste ancora una coscienza capace di dire la verità. “Il genocidio non è finito – scrive – è solo passato a una nuova fase, più lenta e silenziosa, ma non meno letale. Gli israeliani parlano di ritorno alla normalità, ma quale normalità può esserci dopo aver trasmesso un genocidio in diretta televisiva?”. Le sue parole, lucide e terribili, rifiutano la retorica del “voltare pagina”: ricordano che la normalità, dopo un genocidio, è solo un altro nome dell’oblio. E che non si può costruire un futuro se il presente è fondato sulla rimozione del passato.

È questa la lezione morale che attraversa oggi il mondo: la lotta per Gaza è la lotta per la verità. Chi scende in strada, chi scrive, chi naviga verso la Striscia non difende solo un popolo sotto assedio, ma la possibilità stessa di una democrazia che non sia complice della violenza. Gaza è il punto in cui si misura la distanza tra i valori proclamati dall’Occidente e la realtà del potere.

La mobilitazione non si ferma: continua nelle piazze, nei porti, nelle università, dove la coscienza civile trova la forza di dire no. La sfida politica, oggi, non riguarda solo partiti e sindacati, ma chiunque voglia contribuire – anche con un gesto minimo – a dare stabilità a un movimento che nasce dal basso.

Come scriveva Norberto Bobbio, la sovranità dei cittadini è illusoria quando “le grandi decisioni arrivano già prese in altra sede”. Quella sede, oggi, ha il volto del complesso militare-industriale e dell’informazione asservita. È qui che la democrazia si svuota, diventando amministrazione dell’ingiustizia. Eppure, la Sumud Flottiglia e le sue “truppe di terra” mostrano che un’altra rotta è possibile: quella che nasce dalla solidarietà e dalla disobbedienza civile, che non accetta di essere spettatrice.

Ogni corteo, ogni bandiera, ogni voce che si leva contro la guerra è parte di un nuovo linguaggio politico. Un linguaggio fragile ma potente, che non si alimenta di appartenenze ma di coscienza. Se saprà darsi continuità e metodo, potrà diventare il germe di una nuova internazionalità democratica, fondata sull’uguaglianza e sulla giustizia.

Oggi la sfida è non tornare alla vita normale; non accettare che il silenzio torni a diventare abitudine; non accettare che la parola “pace” sia usata per coprire la resa della verità.

La parola – quando dice la verità – diventa un atto di resistenza. Scrivere, manifestare, navigare, disobbedire: sono gesti che oggi valgono più di mille proclami istituzionali. Perché Gaza non è soltanto una tragedia da commemorare: è la linea del fronte tra l’umano e la barbarie.

Lo so benissimo: mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica, nonostante lo strapotere mediatico nell’addormentarla; conservarla nel tempo e oltre l’empito dell’immediata emozione, è una fatica di Sisifo. Ma non abbiamo altre strade, al momento. “Viaggiatore, non hai altra strada che quella che percorri”, ci ammoniva Machado. Che queste forme di resistenza alle molteplici crisi democratiche diventino valanga. Per questo dobbiamo resistere e manifestare: Gaza siamo noi!