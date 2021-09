La Diocesi di Tricarico ha aderito all’invito fatto dal Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura territoriale, di accogliere cittadini Afghani, a titolo totalmente gratuito, i quali sono giunti in Italia con i vari convogli messi a disposizione a seguito della presa del potere da parte dei talebani.

A tal fine ha subito dato disponibilità in merito a due sue strutture: Casa Ermon a Cirigliano dove è stato ospitato un nucleo familiare di cinque persone, e tre ragazzi ospitati presso la Casa di Solidarietà a Tricarico, gestita dalla Caritas diocesana.

“Il segno che la Diocesi ha voluto dare, –si legge in una nota– attraverso la persona del vescovo Mons. Giovanni Intini, il quale ha subito chiesto alla Caritas di attivarsi, è quello dell’accoglienza e della solidarietà nei confronti di un popolo che in questo momento vive una situazione drammatica. L’intera Diocesi si è messa a disposizione nell’accogliere questi cittadini Afghani in un percorso non solo di accoglienza ma anche di integrazione in maniera del tutto gratuito. Già molte persone si sono offerte a collaborare attraverso la raccolta di abiti e quanto necessario per una dignitosa permanenza di questi ospiti.”