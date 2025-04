L’Università della Terza Età e dell’Educazione Permanente di Matera (UNITEP) ha promosso l’incontro pubblico di presentazione del volume di don Michele La Rocca, La dimensione del sacro nel film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare della Provincia di Matera.

Il libro, nato dalla tesi di laurea triennale di don Michele La Rocca e già presentato in diverse città italiane, approfondisce l’analisi storico-artistica del film Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini definito da Martin Scorsese come “il miglior film su Cristo”.

Dopo il saluto di Costantino Dilillo, presidente dell’UNITEP, che aprirà e concluderà la serata, interverranno:

don Michele La Rocca, autore del libro e sacerdote, laureato in Lettere con un percorso di studi dedicato a letteratura, arte, musica e spettacolo;

dott. Andrea Gemma, già direttore del servizio di neuropsichiatria infantile presso l’ASM di Matera, che dialogherà con l’autore, approfondendo i temi emersi dal testo.

Per Pasolini – scrive l’autore – la ricerca del sacro non coincide con la ricerca di Dio ma con quell’elemento misterioso ma talmente familiare all’uomo che ne condiziona la vita e la razionalità. Da questa ricerca di senso, che si contrappone alla logica dell’utilitarismo e dell’omologazione operata dal “potere senza volto”, nasce la sua passione per l’uomo e per gli ultimi nel mondo.

Al termine dell’incontro sarà dato spazio al dibattito con il pubblico presente in sala.