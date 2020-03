La democrazia e bella. E’ il sistema migliore che l’umanità abbia partorito. Ma per funzionare bene richiede partecipazione attiva e senso di responsabilità. E’ ciò vale soprattutto quando questo sistema deve affrontare momenti di crisi. Responsabilità dei cittadini, ma soprattutto della classe di governo ai vari livelli.

Cosa che è mancata in queste ultime ore di emergenza coronavirus.

Il governo aveva ieri sera approntato misure ulteriormente restrittive e le aveva inviate alle regioni prima di emanarle. E’ evidente che tutti erano vincolati alla riservatezza fino alla loro emanazione ufficiale, per dare alle stesse efficacia ed evitare di diffondere ulteriore insicurezza.

Invece qualche incosciente (la CNN ha detto la Regione Lombardia) ha diffuso il testo del decreto governativo e il panico ha preso il sopravvento con le scene di fuggi fuggi generale verso il Sud che si stanno svolgendo in queste ore, con danni incalcolabili per la moltiplicazione esponenziale del virus.

Sempre dalle regioni, sono venute ulteriori nuove sparate a raffica, per altro una diversa dall’altra:

Il leghista Fontana -presidente della Lombardia- avrebbe voluto misure ancora più draconiane….

Il leghista Zaia -presidente del Veneto- le avrebbe volute più blande…..

Per il Sindaco di Asti “chiuderci è una follia”, per quello di Novara era la cosa giusta da fare…

Per il presidente della Provincia di Rimini sarebbero misure sproporzionate…..

Insomma, roba da caos più totale che aggiunge difficoltà a difficoltà contribuendo al diffondersi di una convinzione sconfortante……. che in fondo questa democrazia è si bella, ma forse non atta a salvarci la pelle.

Ma è solo un attimo…. perchè, nonostante lo scarso livello delle nostre classi dirigenti, nonostante l’atavico scarso senso del rispetto delle istituzioni da parte dei cittadini, …piano piano sta emergendo il nocciolo duro di questa nazione con un diffuso senso di responsabilità che prevale su quella parte di essa che proprio non ci arriva o che ci arriverà in ritardo.

Accanto alle scene scellerate di menefreghismo a fronte delle raccomandazioni diramate dalle autorità, si constatano nella vita quotidiana scene opposte di grande responsabilità e pratica delle istruzioni di salvaguardia nostra e altrui.

Non sappiamo cosa comporterà questa irrazionale fuga al sud alimentata da quella irresponsabile fuga di notizie sull’ampliamento delle zone rosse.

Non si potrà fare altro che tentare di attenuarne i potenziali danni confidando su successivi atteggiamenti maggiormente responsabili, spontanei o indotti dalle ordinanze locali che vengono emanate in queste ore dai presidenti delle regioni del sud e dai sindaci.

Una cosa è certa. Dopo questa tragica esperienza ne uscirà fuori un Paese più maturo e più forte. Sia nella consapevolezza di una cittadinanza attiva e responsabile che nella sua classe dirigente. Perché è dimostrato che è nelle difficoltà che si cresce.

Per questo, come ha detto poche ore fa Roberto Speranza : “C’e’ bisogno di un patto tra istituzioni e cittadini, noi lo stiamo facendo, non abbiamo la bacchetta magica contro questa battaglia, ma abbiamo bisogno di un patto perché i comportamenti virtuosi sono decisivi. I decreti non bastano, senza comportamenti corretti la battaglia diventerà complicata. Abbiamo messo 20mila risorse umane, abbiamo adottato misure di contenimento rigide, ma che hanno bisogno di un’alleanza con le persone, solo con comportamenti corretti si può vincere la sfida. L’Italia è un paese di persone che hanno senso civico alto, che capiscono che bisogna fare fronte comune contro un avversario che si può combattere solo con spirito unitario“.

Ecco, partecipazione attiva e responsabilità collettiva, dunque. Perchè, questa…….è la democrazia bellezza!