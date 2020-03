La scuola ai tempi del coronavirus è fatta da un impegno straordinario del personale docente e dei dirigenti che, pur da casa, stanno mettendo in campo un adeguamento a tempo di record a questa inedita esigenza di proseguire in qualche modo le attività scolastiche.

L’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera -con un comunicato stampa fa sapere che- ha fatto scattare immediatamente, subito dopo la chiusura delle scuole disposta dal Governo, gli interventi per la didattica a distanza e i suoi iscritti sono ormai da giorni nelle condizioni di poter seguire e partecipare alle lezioni, senza la presenza fisica, ricorrendo alle piattaforme Argo Scuola Next e G Suite for Education.

«Abbiamo messo in campo una vera e propria task-force per concretizzare un’iniziativa veramente valida di formazione con la partecipazione di tanti insegnanti – dice la preside dell’Itcg Loperfido Olivetti, Antonella Salerno.

“In due giorni –aggiunge-abbiamo concentrato l’attività formativa per poter rispondere al meglio a questa nuova fase della nostra vita. Non nascondo le perplessità e i dubbi, condivisi anche con molti dei docenti, che inevitabilmente accompagnano processi legati ad una grande emergenza non solo nazionale. Per fortuna ce la stiamo facendo e oggi quasi tutti i nostri studenti sono iscritti alle piattaforme e il diritto allo studio viene così garantito.”

“Andiamo avanti con convinzione – aggiunge la preside – e ogni perplessità può essere posta all’animatore e al team digitale, agli assistenti tecnici.

La nostra scuola resta aperta con il contingente minimo di personale in entrambe le sedi, in via Moro e in via Matarazzo».