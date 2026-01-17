La denuncia del Sindaco di Tricarico ci dice che il gioco delle 3 carte nel PD è vecchio, nessuno ci casca più

“Nei giorni scorsi il Sindaco di Tricarico Paolo Paradiso ha rimesso la tessera del PD nelle mani del Segretario del Circolo locale, un atto forte di denuncia di un problema più profondo che va respinto con vigore rinnovando al Sindaco la fiducia del Segretario e di tutto il Partito Democratico di Tricarico.” Inizia così una nota che riceviamo e volentieri pubblichiamo a firma di Lina Marchisella, già Sindaca di Tricarico e iscritta al PD, che promuove una riflessione sulle recenti elezioni provinciali a margine del quale si è registrato un eclatante gesto del Sindaco del paese di Rocco Scotellaro, Paolo Paradiso, a dimostrazione del disagio che si vive in quel condominio che è il PD, mai diventato un partito vero. “Certo rimettere la tessera -prosegue Marchisella- è un gesto politico che impone riflessioni sui processi decisionali e sulle dinamiche interne del PD a livello provinciale e regionale, dinamiche che negli anni hanno minato la coesione, l’efficacia dell’azione collettiva producendo anche risultati elettorali non molto soddisfacenti oltre che disaffezioni. Comportamenti contraddittori con cui alcuni hanno costruito carriere personali più che percorsi collettivi hanno lasciato ai margini chi era o è considerato scomodo, hanno prodotto la perdita e/o l’allontanamento di un grande patrimonio umano ed intellettuale(vero patrimonio alla base della nascita del PD), hanno impoverito il dibattito ed impedito la crescita.

Nonostante tutto il Partito Democratico, nei principi e nelle idee, è ancora un bel partito ma ora è necessario che vengano a galla le responsabilità.

Non è più accettabile la logica secondo cui, quando le cose vanno bene, il merito è di chi dirige-che consolida posizioni e visibilità- mentre quando le cose vanno male le responsabilità diventano “improvvisamente” di tutti.

La denuncia del Sindaco di Tricarico ci dice anche che il gioco delle 3 carte è vecchio, nessuno ci casca più e non sono più accettabile la tecnica delle responsabilità condivise a convenienza, la sintesi che non trova sintesi e la logica di come organizzare la “perdenza”(sconfitta).

Gli organismi del PD, dal Commissario Manca (eh già il PD di Basilicata è commissariato) a tutti gli altri hanno il dovere di non ignorare ma di respingere l’atto di responsabilità e non di debolezza messo in campo dal Sindaco Paradiso e di andare fino in fondo all’incoerenza, alle contraddizioni ed alle responsabilità che sono venute a galla ne va della tenuta del partito a tutti i livelli e per una vera alternativa a questa destra.”

Il sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso, aveva infatti scritto: “Avevo chiesto al PD, insieme ad altri e in piena conformità di valutazione con la direzione provinciale, che il territorio collina/montagna materana individuasse un candidato alle elezioni provinciali di ieri. Così non è stato, esattamente come due anni fa quando fu invocato il criterio (poi non fedelmente attuato) della continuità. Ieri mi sono trovato a scegliere tra il partito (primo e unico al quale sono e sono stato tesserato) e il territorio per il quale io per primo avevo chiesto rappresentatività. Tuttavia, trattandosi di elezione di secondo livello, non era il “mio” voto, era quello del “sindaco di Tricarico”. Ho scelto, in linea con quella che ritengo essere una necessità comunitaria, l’unica candidata, all’interno delle quattro liste, rappresentante la collina materana: tanto per definitiva e pubblica chiarezza. Quindi, per coerenza, rimetto la mia tessera nelle mani del segretario cittadino di circolo.”