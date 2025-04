La cultura in Basilicata non può essere ridotta a slogan. A fianco dei lavoratori dello spettacolo.

Il Movimento 5 Stelle, attraverso le consigliere regionali Viviana Verri e Alessia Araneo, con una nota “esprime solidarietà totale e convinta agli operatori dello spettacolo lucano, oggi più che mai lasciati soli da una politica regionale che continua a eludere i suoi doveri più elementari. Non si tratta solo di fondi non stanziati o di leggi disattese – come la Legge Regionale 37/2014, che resta lettera morta nei bilanci e nei tempi di erogazione – ma di una assenza strutturale di visione. Una cultura trattata come orpello, buona per le brochure ei post sui social, ma abbandonata nella realtà dei fatti. Non esiste neppure un assessorato regionale alla cultura: un vuoto simbolico e materiale che dice molto più di mille promesse. In questi mesi abbiamo ascoltato, parlato, condiviso esperienze e riflessioni con operatrici e operatori lucani seri, preparati, radicati, che portano avanti un lavoro quotidiano, tenace, tutt’altro che estemporaneo. Queste donne e questi uomini non si limitano a fare spettacolo: costruiscono percorsi educativi, formativi, civili. Tengono insieme comunità, rafforzano identità collettive, portano bellezza, senso, confronto. Fanno impresa, in un contesto in cui fare cultura è spesso un atto di resistenza. Eppure, ogni anno, si trovano a dover rincorrere fondi che arrivano tardi, male, senza chiarezza né continuità, come se programmare stagioni culturali, progetti formativi, tournée o laboratori fosse qualcosa che si può improvvisare. Come se non esistesse un’intera filiera del lavoro culturale che chiede solo di essere riconosciuta, rispettata, messa in condizione di esistere. Per tutto questo, ribadiamo e rilanciamo le richieste degli operatori: sblocco immediato dell’integrazione dei fondi 2023 e stanziamento pieno del Piano Spettacolo 2024; impegno reale, non solo formale, nel dare gambe e prospettive al Programma 2025-2027, garantendo tempi certi e criteri trasparenti; apertura di un confronto serio con chi fa cultura dal basso, ogni giorno. La cultura, se non è pensiero, se non è visione, diventa solo intrattenimento travestito da partecipazione. Noi continueremo a stare dalla parte di chi vive il proprio ruolo di operatrice e di operatore culturale, ogni giorno, sul campo, tra le persone. Non vogliamo essere spettatori di questo fallimento annunciato. Vogliamo cambiare scena.”

