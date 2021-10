Si intitola “Il peso dell’amore” il libro scritto da Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra e psicoanalista, uno dei maggiori esperti dei disturbi del comportamento alimentare che sarà presentato nei prossimi giorni a Potenza e Matera. Ad annunciarlo la presidente ddel CRPO Margherita Perretti.

“L’emergenza Covid, con l’aumento dell’isolamento sociale e l’impoverimento della vita di relazione, ha causato un peggioramento dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, che colpiscono in particolare gli adolescenti, con un drammatico incremento nel 2020 di ben il 30% di casi e numeri in peggioramento nei primi mesi del 2021”. Lo dichiara la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità di Basilicata, Margherita Perretti, annunciando che “La Commissione ha voluto accendere i riflettori su questa tematica organizzando sia a Potenza che a Matera la presentazione del libro ‘Il peso dell’amore’ di Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra e psicoanalista,uno dei maggiori esperti dei disturbi del comportamento alimentare, responsabile del Centro sui DCA presso l’Istituto Auxologico di Piancavallo, Verbania”.

A Potenza venerdì 29 alle ore 18, presso la Sala del Cortile del Museo Archeologico Nazionale, dopo un videomessaggio di saluto del ministro della Salute Roberto Speranzadialogheranno con l’autore Andrea Barra, psichiatra, Lucia Critone, psicologa presso il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare ‘G.Gioia’ di Chiaromonte, Elena Carovigno, Presidente della Sezione di Potenza dell’Associazione Italiana Donne Medico e l’onorevole Marta Grande, Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, impegnata nella battaglia contro questa ‘epidemia invisibile’ che ogni anno colpisce in Italia 3,5 milioni di persone soprattutto tra i giovani.A Matera la presentazione del libro ‘Il peso dell’amore’ si terrà presso l’Hotel del Campo, sabato 30 ottobre alle ore 18, e parteciperanno insieme all’autore Tiziana D’Oppido, assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Matera, Francesco Di Mona, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Matera, Giovanna Di Pede, Psichiatra e Responsabile dell’Unità Operativa per i Disturbi del Comportamento Alimentare dell’Ospedale Madonna Delle Grazie di Matera e rappresentante dell’Associazione Donne Medico Sezione di Matera.

“Abbiamo voluto organizzare questi due incontri” – sostiene la Presidente della CRPO Margherita Perretti – che introdurrà e coordinerà i lavori, non solo per far conoscere questa grave patologia, che continua ad essere sottovalutata, e sensibilizzare il nostro territorio, ma anche per denunciare le carenze in termini di strutture dedicate, evidenziare la necessità di investire nella formazione degli operatori sanitari e sociosanitari, nella promozione della salute e prevenzione”.