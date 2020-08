POMARICO – Cosa vedi oltre il muro? L’interrogativo è posto da giovani artiste e artisti pomaricani, sostenuti dall’associazione musicale di Pomarico, Turn Around. Che hanno messo a disposizione la loro immaginazione e il loro talento, dunque la loro creatività a uno scopo preciso, ponendosi l’impegno di compiere “un’iniziativa sociale atta a riqualificare e riorganizzare sul piano sociale e culturale il nostro territorio, cercando di sfruttare in modo intelligente quello che già abbiamo, dandogli valore”.

La prova, il risultato concreto della missione sarà inaugurata sabato 29 agosto; con un evento dedicato ai murales realizzati su una parete della circonvallazione. Opere esposte al panorama delle campagne, della natura che incontra la vista di Montescaglioso ecc. e ai piedi del centro storico pomaricano. Come a sostenerne il peso, e quasi a sentire l’ipotesi d’una prospettiva. Dalla breve presentazione dell’evento s’apprende, poi, d’essere difronte a “un progetto che vede coinvolti alcuni artisti pomaricani, i quali metteranno a disposizione il proprio talento, e che insieme daranno vita a un’opera murale collettiva: un elogio alla nostra terra sui versi della poesia ‘Lucania’ di Mario Trufelli.

Sarà come percorrere – è aggiunto – il corridoio di un museo, accompagnati dagli interventi sonori di Fabio Vito Lacertosa”. Nel merito delle opere entreremo prossimamente. Angelica Vitella, Rosita Tristano, Giada Lofrumento, Rossana Calviello, Vittoria Liquori, Michele Strammiello hanno ascoltato il loro istinto e la loro voglia d’evadere. Una maniera attiva di contendere alla frana spazi di rassegnazione, annichilendo almeno per un attimo o forse due le manomissioni alla volontà di felicità. Colori e prospettive, oggetti in mutazione di soggetti.

Le realizzazioni di queste ragazze forse non esaltano del tutto i luoghi in quanto tali, evocati pure da quest’esaltazione trufelliana per eccellenza. Ma sanno sicuramente di puntino alternativo. E, non a caso, saranno messe in relazione con l’ascolto musicale. Quasi a fare una performance artistica dalla quale di sicuro potremmo farci meravigliare. Se fa sempre stupore leggere che “Da noi il mondo è lontano”, sottolineeremo col nostro amato guida, in più, “Non avrai niente. Solo un po’ di cielo”. Prima del muro e oltre il muro, niente di meno che questa gigante e costantemente ferma bellezza.