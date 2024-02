La Costa del Metapontino sbarca alla BIT 2024 con un’offerta unica

E’ presente allo stand D 69 nel padiglione 3 della BIT – Borsa Internazionale del Turismo- di Milano, fiera dedicata al turismo più importante d’Italia con ripercussioni internazionali davvero considerevoli, la Costa del Metapontino formata dai paesi di: Pisticci, Comune capofila, Bernalda, Scanzano jonico, Policoro, Rotondella, Nova Siri, per proporre (finalmente) un’offerta turistica unitaria.

Sei comuni, ognuno con i suoi punti di forza, ma con l’obiettivo di portare alla prestigiosa vetrina fieristica l’esperienza unica di un soggiorno nel Metapontino, che spazia dal mare alla collina, seguendo itinerari culturali, storici, culinari, naturalistici, artistici, museali.

Un impegno condiviso, dunque, che si realizza dopo l’apertura di un dialogo tra le Amministrazioni del Metapontino iniziato anni addietro. L’obiettivo è presentare un’offerta turistica omogenea, adeguata alle esigenze dei visitatori, e a creare una gestione integrata delle destinazioni turistiche, garantendo competitività e sostenibilità, in risposta ai rapidi cambiamenti del mercato turistico. E sulla Costa del Metapontino non manca la varietà delle attrazioni turistiche: le spiagge su cui sventola la Bandiera Blu, lidi inclusivi, i due porti turistici, l’Oasi del WWF, i percorsi naturalistici, i musei, una storia millenaria, una gastronomica d’eccellenza, le iniziative culturali e artistiche che animano la stagione estiva, ma non solo.