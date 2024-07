La Cooperativa Oltre l’Arte di Matera scelta come esempio Virtuoso d’Italia

“Esempio virtuoso di impegno nel mondo del lavoro, attenta alle esigenze di chi ha un passo più lento”. E’ con questa motivazione che la cooperativa Oltre l’Arte di Matera è stata scelta tra le due realtà imprenditoriali italiane che – durante l’evento di apertura della 50ma Settimana Sociale dei cattolici in Italia che si terrà a Trieste dal 3 al 7 luglio – saranno presentate al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e al Card. Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

“E’ un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e commozione – ha commentato Rosangela Maino, presidente della Coop. Oltre l’Arte – e rafforza ulteriormente la nostra volontà nel proseguire un percorso di crescita inclusiva, capace di sostenere la logica del “fare impresa” attraverso la valorizzazione delle risorse umane, che sono la vera ricchezza della nostra cooperativa”.

A rappresentare la cooperativa Oltre l’Arte nel panel dedicato a “Turismo e arte: valorizzare il paesaggio attraverso reti e politiche di promozione” sarà Simone Ferraiuolo, che racconterà il percorso di evoluzione e di crescita di questa realtà lungo i 16 anni di attività svolta.

“Del resto – ha concluso Rosangela Maino – tutto è nato nel 2008 dal desiderio di costruire insieme un “segno” e, allo stesso tempo, realizzare un “sogno”, per intraprendere la strada del “fare impresa” avendo come “bussola” del nostro agire quotidiano non solo il profitto economico, ma anche e soprattutto i valori della integrazione di soggetti svantaggiati, l’inserimento delle donne nel mondo lavorativo, l’attenzione verso un turismo accessibile a tutti, la proposta di itinerari turistici arricchiti dalla riscoperta della spiritualità dei luoghi e della storia, la valorizzazione delle “abilità diverse” nel nostro laboratorio di artigianato”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.