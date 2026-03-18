La Consulta dichiara il referendum sui vitalizi inammissibile, manca legge sulla partecipazione democratica dei lucani.

I Consiglieri regionali di opposizione Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Verri e Vizziello in una nota scrivono “alla luce della decisione della Consulta di Garanzia Statutaria che ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum sui vitalizi, chiedono con forza l’immediata approvazione della proposta di legge sugli istituti di partecipazione democratica.” “La pronuncia della Consulta – sottolineano – pur evidenziando criticità normative e l’assenza di una disciplina organica aggiornata, conferma che oggi alle cittadine e ai cittadini lucani non è garantito un esercizio pieno ed effettivo degli strumenti di democrazia diretta. Per questo diventa ancora più urgente approvare la proposta di legge già depositata dai consiglieri di opposizione e calendarizzata nella seduta di domani della Prima Commissione consiliare , che recepisce le indicazioni formulate dalla stessa Consulta di Garanzia Statutaria.” “E’ necessario – proseguono i consiglieri di opposizione – completare l’iter già nella prossima seduta del Consiglio regionale di martedì 24 marzo e restituire ai lucani uno strumento fondamentale di partecipazione, consentendo loro di esprimersi attraverso il referendum non solo sulla vicenda dei vitalizi, ma su tutte le questioni di interesse regionale. Negare o rinviare ancora questo passaggio – concludono – significherebbe assumersi la responsabilità politica di impedire ai cittadini di esercitare un diritto previsto dallo Statuto.”

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