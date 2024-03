La conferma. Niente concerti a Cava del Sole per Sonic park Matera

Lo avevamo scritto già dall’autunno scorso che a furia di “prendere e perdere tempo”, in attesa delle decisioni dell’ultima ora fra Comune la Regione Basilicata, sulla possibilità di mettere a disposizione la Cava del Sole per i concerti live del Sonic Park Matera in primis, avremmo assistito all’inevitabile ”nulla di fatto”. E così è stato. Gli eventi si programmano per tempo e quando salta anche Sanremo. Amen. La nota dell’Ac Phoenix e Fondazione Reverse che, a malincuore,rinviano al 2025 il cartellone per Matera, se ci saranno le condizioni per farlo, la dice tutta su un percorso interrotto anzitempo. Purtroppo se a livello locale non c’è cultura di impresa e si attende che la ”manna” scenda dal cielo o si trovino soluzioni alternative o si ripiega sul piazzale del Castello, luogo per il quale ancora non si sa nulla, si finisce con l’escludere Matera dal circuito dei concerti estivi e con un danno all’economia locale.Amen. Siamo al ‘De Profundis” in attesa che qualcuno faccia ”Mea Culpa”. Ne dubitiamo. A Torino,intanto, il Sonic Park festival propone per questa stagione Geolier, Omar Apollo, i Pooh, Dogstar, Tom Morello, Coez Frah Quintale e Cristiano De Andrè. Agli imprenditori torinesi e materani l’auspicio di un arrivederci. E magari con Matera che si doti di una direzione artistica degna di tal nome per selezionare e sostenere eventi di rilievo, ad alto valore aggiunto, utilizzando appieno risorse come la Cava del Sole e la vicina Serra, delle quali abbiamo descritto tutti gli aspetti amministrativi e procedurali arcinoti dall’anno da capitale europea della cultura 2019. Programmazione e cultura d’impresa. Punto e daccapo….



LA NOTA DEGLI ORGANIZZATORI

Sonic Park Matera, gemello dell’omonimo festival di Stupinigi (Torino), è un progetto di altissimo respiro culturale e turistico, immaginato e realizzato da Ac Phoenix e Fondazione Reverse con competenza e capacità di progettazione. Un festival musicale creato da realtà private che ha scelto di portare grande musica italiana e internazionale in un luogo pubblico e bellissimo, come la Cava del Sole “David Sassoli” di Matera: uno spazio di forte identità culturale e patrimonio Unesco proprio come la Palazzina di Caccia che ospita la manifestazione torinese.

La prima edizione del festival è stata un successo condiviso, un “miracolo” atteso e costruito grazie a un lavoro meticoloso che ha coniugato un cartellone molto interessante e un luogo con un potenziale altissimo e ha portato a Matera oltre 35.000 spettatori, giovani e giovanissimi in arrivo anche da altre Regioni d’Italia.

Il 2023 è stato un anno difficile: l’ambizione di portare al Festival artisti ancora più importanti, star internazionali e beniamini del panorama italiano, si è scontrata con complessità amministrative e burocratiche che hanno rallentato i tempi della comunicazione e in qualche caso messo in dubbio la riuscita stessa della manifestazione. Incertezze e difficoltà che – prime fra i fattori di rischio insieme al proliferare di iniziative minori – hanno garantito di replicare le 35.000 presenze della prima edizione, ma non hanno segnato una crescita.



Nonostante tutto, dalla fine della scorsa edizione ci si è mossi per portare a Matera, anche nel 2024, i migliori fra i talenti della musica italiana e internazionale, eppure le condizioni non sono cambiate. Le incertezze sulla disponibilità della location e sull’appoggio politico e istituzionale alla manifestazione sono state determinanti nell’impedire di programmare con l’anticipo necessario la presenza di grandi ospiti stranieri.

Ac Phoenix e Fondazione Reverse, per l’edizione 2024, devono con dispiacere mettere per quest’estate il festival in modalità “stand by” perché a oggi non sembrano esserci le garanzie per poterlo realizzare: Sonic Park Matera ha bisogno di mesi di anticipo sulla programmazione e rischiano di essere troppe le tappe non percorse in modo adeguato e con le certezze dovute.

Nella convinzione, però, di aver investito energie ed economie uniche per portare qualità, sostanza e un progetto che, per la prima volta, ha messo Matera al centro della musica italiana ed europea e nella speranza che questo sia un arrivederci al 2025.