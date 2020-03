In questa situazione di emergenza, le imprese del territorio hanno bisogno di essere costantemente assistete ed aggiornate sull’evolversi e sull’applicazione dei provvedimenti emanati dal governo nazionale, regionale e locale.

La Confcommercio di Matera fa sapere che gli uffici sono sempre disponibili ad assistere tempestivamente le aziende del territorio per informarle e supportarle sulla corretta applicazione delle misure straordinarie applicate dal governo locale e centrale, in quanto la nostra confederazione sta seguendo da vicino l’iter legislativo delle azioni straordinarie di supporto alle imprese ed alle famiglie attese dal Governo nella mattinata odierna.

Inoltre, si legge nel comunicato, siamo sempre disponibili a dare sostegno sulle misure già in essere, chiusura attività, circolazione persone, trasporti e merci, gestione personale e welfare, sospensione versamenti, invio cartelle di pagamento ed altri atti di riscossione.

Anche se gli uffici resteranno regolarmente in attività, in questo periodo di emergenza, in via precauzionale

al fine di rispettare le regole utili ad adottare comportamenti responsabili verso la comunità si raccomanda di accedere agli uffici solo previo appuntamento e per questioni che non possono essere risolte attraverso altri canali.

Pertanto, si invita a preferire contatti attraverso i canali telefonici e di posta elettronica, ai seguenti recapiti: 0835.387851, ascom@confcommerciomatera.it