La Commissione di vigilanza sui servizi radioTV risponde a Bolognetti che passa allo sciopero della fame.

“Ringrazio la Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, Senatrice Barbara Floridia, e l’intera Commissione. La risposta che ho ricevuto (Lettera di Floridia a BOLOGNETTI 30-6-2025) raccoglie in pieno ciò che ho provato a rappresentare agli autorevoli membri e alla Presidente.” Scrive in una nota Maurizio Bolognetti che pertanto, proprio “Per onorare la missiva interlocutoria della Presidente e della Commissione”, scrive che “da oggi (1° luglio) passo dal Digiuno allo Sciopero della fame. L’azione nonviolenta, quindi, prosegue, sia pur con una modalità di lotta e di dialogo che prevede l’assunzione di un massimo di 300 calorie/die rispetto alle 2000 necessarie. Unica certezza è che l’azione nonviolenta proseguirà fino a quando non sarà sanato il vulnus inferto a un diritto fondamentale, che rappresenta il sale della democrazia. L’azione prosegue ad oltranza, ma, come detto, sotto la forma dello sciopero della fame per corrispondere alla lettera della Commissione di Vigilanza.” A chi non è aduso alla metodica della protesta in corso, spiega Bolognetti “Gioverà chiarire le varie azioni nonviolente: Digiuno (zero calorie, ma assunzione di acqua); Sciopero della fame (250/300 calorie/die); Sciopero della sete (niente acqua e niente cibo).”

