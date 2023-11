La colazione del cicloturista? Ad Alvino 1884 il gestore ci sta pensando

E se Gianfranco Lopane, gestore della struttura alberghiera, un tempo molino e pastificio, riqualificato dall’imprenditore Nicola Benedetto, ci sta pensando e allora c’è da credergli. Ad annunciarlo, il gestore di Alvino 1884, imprenditore del settore servizi, prima di tutto, e attuale assessore al turismo della Regione Puglia nel corso di una tavola per il Breakfast Lovers Hotel, a cui hanno partecipato Andrea Sabato, General manager Talea Collection e Gino Marchionna, amministratore unico di Turismore srl, società specializzata in sales e marketing per boutique hotel. E Lopane, figura concreta, che sa guardare oltre ha riassunto in breve come si è ”innamorato” di Alvino 1884 e come sia intenzionato ad aprirlo anche al territorio.



”Sono arrivato in questo posto perchè – ha detto Lopane- perchè sono un amministratore di una società che si occupa di servizi, tra cui anche la ristorazione collettiva , catering, il lavanolo. Questo è il mio lavoro. E facendo catering in alcune location, in giro per la Puglia, e avendo a disposizione una brigata che ha consentito di spingerci verso sperimentazioni enogastronomiche importanti sono capitato qui a Matera, che conosco da tempo e Alvino 1884 mi ha colpito .E devo dare atto a chi l’ha realizzata , perchè è una struttura davvero importante per la città e la Basilicata, che sposa innovazione e tradizione e con un team che garantisce questo tipo di offerta.La tradizione di un posto storico… Non è una sala ricevimenti, non è un hotel in senso stretto…ma che parla una lingua chiara in senso di vocazione turistica, che ha una sua storia , quella di pastificio, e ne parleremo ancora anche sul piano innovativo. Ci piacerebbe -ha precisato- non solo incrociare i clienti che giungono ad Alvino da ogni parte d’Europa e non solo, ma aprirlo ai ”local” per quello che ha rappresentato per l’arte bianca ma anche dell’accoglienza a 360 gradi. Siamo – ha aggiunto- per spingere verso livelli di servizio che,secondo me, nel prossimo futuro saranno di stretta attualità e parlo del cicloturismo, che sta esplodendo, tra Basilicata e Puglia” E qu è sceso per linee generali sul progetto. ” Credo -ha concluso Lopane- che una struttura alberghiera con servizi specifici, penso a servizi di lavanderia e asciugatura, ciclo officina e spazi per custodire di bici che hanno un valore importante, possano essere alcune delle tracce di innovazione da portare avanti. E tra queste anche la colazione del cicloturista, per capire come bilanciarla con i carboidrati per esempio. Siamo aperti a ogni tipo di input ” Pronto a pedalare, naturalmente con tappa e arrivo ad Alvino 1884.