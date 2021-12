Il Presidente Vicario della Cna Territoriale di Matera Bruno Paolicelli unitamente al Presidente regionale CNA Leo Montemurro ha partecipato presso la sede di Openet Technologies Spa alla presentazione del Progetto SPARKme Space Accademy in concomitanza con la celebrazione della prima “Giornata Nazionale dello Spazio” che mira alla creazione di una cittadella della Scienza e dello Spazio a Matera.

Il progetto, afferma Bruno Paolicelli, dell’importo complessivo di 1 milione di euro totalmente autofinanziato dall’azienda, nota quest’ultima di assoluto merito per il management aziendale guidato dal Dr. Vito Gaudiano intende proporre al fruitore sia esso scolaro, turista o privato cittadino, grazie al sapiente mix di tecnologia, conoscenza, arte e innovazione, esperienze immersive per una sensibilizzazione concreta verso le materie STE(A)M, azione di cui tanto ha bisogno la nostra Nazione per innalzare il proprio livello di competitività internazionale

Ma uno degli aspetti importanti che Cna, conclude Paolicelli, intende mettere in evidenza è quello di un Paip che si arricchisce di nuove funzioni recuperando immobili produttivi dismessi quindi un una logica di riqualificazione degli spazi anche in una prospettiva di attrattività culturale e turistica della zona produttiva, che era una delle linee di sviluppo futuro dell’area così come emerso dal lodevole lavoro di indagine storica ed economica sui due Paip della Città di Matera curato dalla Cna Basilicata e realizzato da Leo Montemurro e da Giovanni Volpe.