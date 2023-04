La Cna Matera: tassi troppo alti per artigiani e piccole imprese

Cna Matera, fortemente preoccupati per l’impatto dell’aumento dei tassi su artigiani e piccole imprese. Necessario l’intervento della Regione per l’erogazione di contributi per l’abbattimento degli interessi”

Nei giorni scorsi la Bce nel suo consueto Bollettino economico lascia trapelare la possibilità di nuovi aumenti dei tassi d’interesse. Del resto, afferma Matteo Buono Presidente Cna Matera, è quanto vorrebbero i ‘falchi’ presenti nel consiglio direttivo della Banca centrale europea, presidente Christine Lagarde compresa, per combattere l’inflazione e condurla al due per cento. Per l’Italia ulteriori incrementi dei tassi potrebbero avere effetti molto negativi sulla ripresa finendo per penalizzare la finanza pubblica sul fronte del debito, i consumi delle famiglie, in particolare quelle che hanno acceso mutui immobiliari, e gli investimenti delle imprese. Non solo. Potrebbe essere messa addirittura a rischio la sopravvivenza di tanti ‘piccoli’. Per finanziarsi artigiani e piccole imprese italiani ricorrono soprattutto al credito bancario e quindi la crescita dei tassi in molti casi si ripercuote automaticamente sulla loro situazione

finanziaria, già messa a dura prova dall’aumento dei prezzi di materie prime ed energia. Nasce da queste considerazioni , conclude il Presidente Buono, la nostra richiesta alla Regione Basilicata Assessorato alle Attività Produttive e allo sviluppo economico la urgente necessità di destinare fondi per l’abbattimento di parte degli interessi che iniziano a gravare in modo estremamente pesante sui mutui contratti dalle imprese .