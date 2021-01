Al 50 o al 75 per cento i nostri studenti a scuola devono tornarci, sia perchè la prolungata e alienante didattica a distanza ha procurato disagio e delusioni oggettivi anche nei risultati, sia perchè i rischi da contagio in classe sono stati risibili e sia perchè di quattrini ( e non solo per i banchi a rotelle) per la messa in sicurezza e l’assunzione di personale ne sono stati spesi un bel po’. Ma ad oggi nulla o quasi. Mancano appena due giorni, alla data indicata dal governo e dal Ministro alla Pubblica Istruzione (usiamo la concreta denominazione della Prima Repubblica) Luciana Azzolina, che da oltre un mese hanno indicato il 7 gennaio 2021 per la ripresa delle lezioni in classe. E lo hanno fatto, ricordiamo, investendo le Regioni in primis e i Prefetti per favorire questo adempimento, che andava e va risolto potenziando le corse bus. Tema, ricordiamo, che rientra tra le cause irrisolte che hanno visto gran parte dei presidenti delle Regioni chiedere uno slittamento dell’inizio delle lezioni. Non è possibile tergiversare, visto che la possibilità di risolvere il problema c’è. I bus ci sono eccome e sono quelli turistici, delle gite scolastiche se vogliamo stare in tema, rimasti nelle rimesse dallo scorso anno. Il presidente regionale della Cna, Leonardo Montemurro, nella lettera inviata ai prefetti di Potenza Annunziato Vardè e di Matera, Rinaldo Argentieri, e all’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra, ha chiesto lumi sulla questione chiedendo di coinvolgere gli operatori del settore trasporto, pronti a lavorare e a collaborare per assicurare linee bus scolastiche aggiuntive.

Tra l’altro il presidente di Cna Basilicata Mestiere NCC Bus, Francesco Paolo Porcari, in più occasioni è tornato sull’argomento citando quanto indicato dal Governo circa il coinvolgimento degli operatori dei trasporti e le rassicurazione che ‘nessuno in questa crisi” sarebbe stato lasciato solo. Ma nel settore turistico gli unici ad essere rimasti con le ruote a terra…sono rimasti proprio loro, complice anche la ottusità di norme che citano i fantomatici codici Ateco rimasti nelle autorimesse. Naturale… se non si consente di far muovere i flussi turistici e quindi i mezzi da una regione all’altra , con la conseguenza che la saracinesca resta abbassata e le aziende finiscono sul lastrico. E allora le linee scolastiche aggiuntive sono una disponibilità concreta, anche per rimediare a questa dimenticanza. Ma occorre far presto. La campanella della scuola, piaccia o no, sta per suonare. Quanto alle risorse suonate pure campane e campanelle al Governo. Le crisi vanno affrontate e risolte con senso di responsabilità a livello centrale e locale.

LA LETTERA DELLA CNA

Pregiatissimo Signor Prefetto

Della Provincia di Potenza

Dr. Annunziato Vardè



Pregiatissimo Signor Prefetto

Della Provincia di Matera

Dr. Rinaldo Argentieri



Pregiatissima Assessore ai Trasporti

E alle Infrastrutture della

Regione Basilicata

Dr.ssa Donatella Merra



N.Prot.004/2021

Oggetto: Potenziamento servizi di TPL scolastici e ripresa attività scuole secondarie

superiori in presenza. Documenti operativi Prefetti di Potenza e Matera, redatti ai sensi

dell’art.1, comma 10, lettera s. del DPCM 3 dicembre 2020 e provvedimento

deliberativo della Giunta regionale di Basilicata del 29 dicembre 2020. Richiesta

chiarimenti.

Eccellenze, gentile Assessore Merra,

facendo seguito alla nota della Regione

Basilicata Prot.n.0170 del 02.01.2021che prevede espressamente il coinvolgimento

degli autobus delle imprese nostre organizzate, con la presente siamo a chiedere di poter

conoscere quali siano le modalità di impegno degli stessi, quale è il soggetto deputato al

quale fare riferimento e termini e condizioni ai quali i nostri operatori economici

devono sottostare per poter contribuire al potenziamento dei servizi riportati nei

Documenti Operativi redatti dalle due Prefetture di Potenza e di Matera

Tanto ai fini di un opportuno coinvolgimento delle nostre imprese, diffuse su

tutto il territorio regionale, nel progetto di rafforzamento delle linee scolastiche

esistenti con effetto immediato dal 07/01/2021.

In attesa di poter ricevere i dati e le notizie richieste, ci è gradita l’occasione per

salutare distintamente le S.V. in indirizzo.

Matera, 04.01.2021 Il Presidente regionale

(Leonardo Montemurro)