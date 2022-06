Risolto il problema della presenza dei cavalieri per tutto il tragitto della cerimonia come da tradizione dopo alcuni tentennamenti (https://giornalemio.it/cronaca/cavalieri-in-festa-tutto-risolto/) ora la città si prepara alla Festa della Bruna anche sul piano del suo decoro così come riferisce una nota del Comune che riportiamo a seguire.

Bene, eppure bisognerebbe elevare l’azione “normale” di pulizia della città che deve essere incisiva e apprezzabile quotidianamente e non solo in occasioni straordinarie come in questa occasione.

“Una programmazione speciale –si legge infatti– di interventi aggiuntivi per offrire ai viaggiatori e agli stessi residenti una fase pre estiva e pre festiva con decoro e pulizia.

L’assessore all’ambiente Digilio in collaborazione con le ditte affidatarie e il settore di manutenzione urbana stanno programmando una serie di interventi aggiuntivi relativi alla pulizia delle strade che saranno protagoniste di un flusso crescente di cittadini, di pellegrini e viaggiatori che finalmente dopo due anni di sospensione pandemica potranno partecipare nuovamente alla Festa della Bruna. Intenso anche il lavoro di programmare della polizia locale e della protezione civile comunale con il C.O.C. che sarà insediato all’interno del Palazzo di Santa Lucia.

“Intendiamo mettere nelle condizioni di poter offrire un’immagine di una Matera il più possibile decorosa – ribadisce l’assessore Giuseppe Digilio – sono convinto che con la collaborazione di tutte le ditte affidatarie e degli operatori come anche del consorzio di bonifica la città sarà pronta a questo importante appuntamento.“