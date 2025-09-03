“La Città di Tutti” di Montescaglioso (MT): urgente la messa in sicurezza svincolo SP3

Il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti” di Montescaglioso (MT), composto da Fabio Disabato, Raffaele Rizzi, Gianna Racamato, Maria Primavera ed Emanuele Panarelli, informa con una nota che “ha inviato al presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini una richiesta di intervento urgente per la messa in sicurezza dello svincolo sulla Strada Provinciale 3.
Nel documento si richiama l’attenzione sulla “situazione di grave pericolo” dello svincolo di accesso alla zona industriale di Montescaglioso (MT), situato lungo la Strada Provinciale 3, da tempo “segnalato come punto critico per la sicurezza stradale”.
Un incidente avvenuto in data 02 settembre, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, è solo l’ultimo episodio in ordine di tempo: a tal proposito il gruppo consiliare di minoranza di Montescaglioso evidenzia l’urgenza di “intervenire con lavori strutturali e misure di messa in sicurezza, al fine di prevenire futuri eventi potenzialmente drammatici”.
