La città bianca di Pisticci alla fiera BIT di Milano

L’appuntamento della fiera BIT di Milano (12-14 febbraio 2023) si riconferma evento notevolmente atteso nel panorama internazionale per il rilancio del settore turistico e valorizzazione delle peculiarità italiane, con particolare focus sulle bellezze del mezzogiorno. A tal proposito ecco arrivare Pisticci, la città bianca lucana, all’interno del Lucanum Realverso, un ambiente digitale innovativo nella forma di metaverso, ideato e sviluppato dalla iinformatica (Pmi innovativa della Basilicata), ambiente vocato alla sensibilizzazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda Onu 2030.

Lucanum Realverso ha incantato a fine 2022 il pubblico lucano nella città di Potenza, tramite i digital twin, con l’attivazione di luci, installazioni e spettacoli nella fontana ottagonale, nella facciata dell’episcopio e nella Cattedrale di Largo Duomo a Potenza. Ad oggi l’iniziativa vede anche l’adesione dei comuni di Brindisi Montagna (primo comune aderente), Barile, Stigliano, Craco e dell’Ente Pro Loco di Basilicata. In attesa del lancio pubblico, ecco una nuova preview, questa volta ambientata nella magnifica piazza Johnny Lombardi di Pisticci, da cui è possibile ammirare la composizione architettonica di archi e casette bianche, che entrano nel cuore di tutti i viaggiatori che scoprono Pisticci.

L’installazione del Lucanum Realverso con la città di Pisticci sarà presente allo stand fieristico della Regione Basilicata ospiti di APT Basilicata dove insieme alla Pro Loco di Pisticci sarà possibile esplorare con avatar la rappresentazione tridimensionale della piazza realizzata dall’artista ferrandinese Alessandro D’Alcantara, unitamente alla scoperta delle varie potenzialità del Realverso, il cui ambiente di gamificazione è stato implementato da Diego Sinitò, Alessandro Verderame e Antonio Ruoto.

Il realverso è un prodotto intergenerazionale dal design semplice ed intuitivo, che mira a rendere eterni i borghi conservandone la memoria storica e culturale e a far rivivere i borghi “fantasma”, incrementa il livello di attrattività dei borghi/città coinvolgendo la comunità ad una partecipazione attiva alla vita culturale perseguendo le finalità della convenzione di Faro, favorisce la promozione di prodotti e servizi locali ed incentiva l’integrazione e l’inclusione valorizzando anche le diversità etnico-linguistiche.

“Una fantastica opportunità per far conoscere la bellezza di Pisticci, città bianca ricca di storia, di arte e immersa nella natura unica dei calanchi, tramite uno strumento rivoluzionario come quello del metaverso” dice Beniamino Laurenza, presidente della Pro Loco di Pisticci, che aggiunge “ Grazie al Realverso Lucanum, Pisticci si conferma sempre più emblema di un turismo che coniuga tradizione, innovazione e sostenibilità”.

“Grazie alla bellissima sinergia con il Comune e la Pro Loco di Pisticci siamo onorati di vedere il nostro metaverso della sostenibilità presente nella prestigiosa cornice della BIT” afferma orgoglioso Vito Santarcangelo, Amministratore unico della iInformatica srl.

A tal proposito Rocco Franciosa, presidente Ente Pro Loco Basilicata, sottolinea “Il Realverso Lucanum essendo guida sugli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 sposa perfettamente l’impegno attivo dei valori e della mission delle Pro Loco territoriali, da qui una sinergia vincente che proietta grazie allo scenario internazionale della BIT il territorio lucano a brillare per le sue peculiarità tramite una fruizione originale e dinamica di contenuti”.