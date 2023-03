La Cia dei Due Mari sui lavori sulla strada provinciale 13

Dalle parole ai fatti: lunedì 13 marzo mattina, l’area Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia ha incontrato il presidente della Provincia di Taranto Rinaldo Melucci e l’ingegnere Aniello Polignano.

Il direttore Vito Rubino ha consegnato nelle mani del presidente il documento redatto da CIA con segnalazioni e proposte circa le tante criticità presenti sul percorso alternativo della strada provinciale 13, dal 13 marzo oggetto di lavori di manutenzione straordinaria: lo stesso documento, con relativa mappa allegata, era già stato inviato in Provincia tramite e-mail, appena si è diffusa la notizia della chiusura della strada provinciale.

Ricordiamo, infatti, che per sette mesi, un tratto dell’unica strada transitabile che collega Castellaneta a Castellaneta Marina (la strada provinciale 13), sarà chiuso al traffico per lavori straordinari di messa in sicurezza ed ampliamento.

L’incontro è avvenuto nei pressi della strada provinciale 12, per la Cia la vera soluzione utile a decongestionare il traffico che, specialmente nei mesi estivi, rischia di diventare da bollino rosso.

«Riaprirla significherebbe molto per il territorio perché gioverebbe agli agricoltori, ai pendolari e ai vacanzieri – ha chiarito Rubino – Conosciamo a menadito le strade del nostro territorio, purtroppo spesso teatro di incidenti mortali, per questo metteremo in campo tutte le nostre competenze affinché sia garantita la sicurezza stradale e sui luoghi di lavoro. Con la Provincia l’intesa è totale e stiamo portando avanti un dialogo cordiale e costruttivo – ha concluso il direttore dell’area Due Mari della Cia – L’ente analizzerà presto le nostre proposte e ci ritroveremo a stretto giro seduti attorno ad un tavolo per stilare le giuste soluzioni e soprattutto per dare risposte agli agricoltori e ai cittadini».

