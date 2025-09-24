La Cgil a Cupparo: “le assemblee con i lavoratori le fa il sindacato, non l’assessore”

“La partecipazione dell’assessore Francesco Cupparo all’assemblea sindacale della Uila va contro ogni rispetto della terzietà delle istituzioni e corretto rapporto sindacale.” Era ciò che la Cgil di Basilicata aveva stigmatizzato sul comportamento del componente dell’esecutivo regionale e a cui lo stesso ha replicato di non comprendere “la presa di posizione di Cgil e Flai per la mia partecipazione ad un’assemblea di lavoratori forestali organizzata dalla Uila-Uil.” Stupore a cui replica a stretto giro la CGIL spiegando a Cupparo che lui non deve sicuramente chiedere l’autorizzazione a nessuno per partecipare a tutti i convegni e iniziative sindacali varie, ma….”le assemblee con i lavoratori le fa il sindacato, non l’assessore.” Chissà se è chiaro il concetto! A seguire la nota della Cgil e la precedente dichiarazione dell’assessore regionale. I segretari generali Fernando Mega (Cgil Basilicata), Vincenzo Esposito (Cgil Potenza) e Vincenzo Pellegrino (Flai Cgil Basilicata) scrivono: “La risposta dell’assessore Cupparo alla nota stampa sulla partecipazione all’assemblea della Uila conferma la gravità dei suoi comportamenti non istituzionali, avallati da sindacati compiacenti. Non si tratta di partecipare ad un convegno o a una iniziativa sindacale di cui l’assessore ne ha pieno diritto, e non deve chiedere evidentemente permesso a nessuno. Ma le assemblee con i lavoratori le fa il sindacato, non l’assessore. Questa è la regola. Questa è la correttezza. Questo è il buon senso e il garbo istituzionale”.

Dichiarazione dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo: “Non riesco a capire la presa di posizione di Cgil e Flai per la mia partecipazione ad un’assemblea di lavoratori forestali organizzata dalla Uila-Uil. Come non riesco a comprendere i rilievi delle stesse organizzazioni sindacali al mio comportamento che da assessore è stato quello di ascolto delle richieste dei lavoratori che ho seguito per le note vicende delle platee ex Rmi e Tsi sino a portare a termine un impegno assunto nei loro confronti con il Progetto Saap. La Cgil sa bene che non ho mai rifiutato l’invito a partecipare a convegni o incontri pubblici da loro organizzati. Pertanto trovo del tutto strumentale, sicuramente frutto di rapporti difficili tra sindacati che si vorrebbero scaricare su di me, la nota di Cgil e Flai che va al di là di ogni tono dialettico arrivando persino a parlare di mancato rispetto della terzietà. I lavoratori iscritti alla Cgil sanno bene che come risulta dai verbali tutti gli accordi sottoscritti ai tavoli presso il mio Dipartimento hanno la firma delle organizzazioni di categoria della Cgil. Si spieghino quindi ai lavoratori le reali motivazioni dell’attacco alla mia persona”.