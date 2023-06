La cena per i 70anni a La Martella? Una tavolata di sapori

Hanno avuto pazienza e, dopo un mese, rispetto alla data preventivata, i 500 commensali ( uno più , uno meno non conta) hanno potuto apprezzare l’ospitalità e l’organizzazione messa in campo dall’associazione ”Amici del Borgo”. Tanto volontariato,da ”aff’rc’quors u’ mon’ch” ( da rimboccarsi le maniche tradotto dal dialetto materano) e la tavola rotonda (come riportano le immagini dall’alto) è stata imbandita con portate, antipasti, salumi, formaggi, pettole, cialledda e crapiata…Piatti e portate tipici della cucina contadina, in attesa del bis per la sagra del 1 agosto. E poi musica, luci, allegria e un brindisi al passato e al futuro del borgo, che riserverà altri appuntamenti nel corso dell’anno. Il presidente del sodalizio, Paolo Grieco, e altri amici come Paolo Paladino, Donato Loparco che preferiscono lavorare in silenzio per il bene della comunità e di concerto con enti locali, associazioni e fondazione, non sanno stare con le mani in mano…E già sono pronti per fare altro. Piazza Montegrappa, e non solo, sono il cuore delle attività insieme a quel teatro Ludovico Quaroni che il buon senso dovrebbe affidare (in attesa di un bando o di altra forma compartecipata di gestione) proprio all’Associazione Amici del borgo. Si attendono fatti oltre alle foto e ai selfies di circostanza. Del resto la torta con le 70 candeline è stata tagliata…