La Cattedrale di Matera…in attesa dei nuovi stemmi del Papa e dell’Arcivescovo

E’ l’attento Francesco Foschino a segnalare una curiosità di cui non tutti i materani si saranno accorti. Un qualcosa che si ripete ad ogni avvicendamento ai vertici della Chiesa. Ma che questa volta assume una particolarità per l’incrocio delle vacanze ecclesiali in questione….e non solo quelle ecclesiali. Scrive Foschino sul proprio profilo facebook: “Per i più curiosi segnalo una ricorrenza rarissima, forse unica. Sulla facciata della Cattedrale vi sono due graffe metalliche che usualmente reggono due lastre ovali con gli stemmi scolpiti del Papa (a sinistra) e dell’Arcivescovo (a destra).

Come si nota, attualmente sono entrambi assenti, in quanto quello di Papa Francesco è stato rimosso con il suo decesso (quello del nuovo Papa sta per essere scolpito), e quello dell’arcivescovo è stato rimosso con il trasferimento di don Pino Caiazzo in altra sede (e non è ancora stato designato il nuovo arcivescovo). Non ricordo altre circostanze in cui contemporaneamente erano assenti entrambi gli stemmi, una circostanza che durerà per pochi altri giorni. E in tutto questo, attualmente non abbiamo neanche il Sindaco.” Sotto, facciata ancora con gli stemmi, in copertina facciata senza (foto di Foschino):

