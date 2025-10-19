“La catastrofe sanitaria a Gaza” illustrata dai medici di Matera

E’ ancora più devastante di quanto ognuno di noi possa aver mai immaginato, guardando le immagini riportateci dai media in questi lunghi due anni, la situazione igienico sanitaria in cui versa la popolazione di Gaza. E di quanta sofferenza sia stata inflitta ai bambini, alle donne, agli anziani, ai disabili, ai malati oncologici. E di quanta ancora ce ne sia in corso, nonostante il labile cessate il fuoco, di quanta ne deriverà per gli anni a venire per i feriti, i mutilati, i senza più famiglia; le conseguenze per i ripetuti traumi subiti da migliaia di persone. E’ quanto emerso dall’incontro tra esperti della salute e cittadini che si è tenuto ieri sera, alle 17.00 -presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Matera- organizzato dall’Ordine provinciale dei Medici ed Odontoiatri, con la presenza del Comitato per la Pace di Matera e la Rete #digiunogaza, la partecipare l’Ordine dei Farmacisti, delle Professioni Infermieristiche, dei Fisioterapisti, delle Ostetriche, degli Psicologi, e di tantissimi cittadini.

Un quadro impressionante, riepilogato nella puntigliosa esposizione, con tanto di slide esplicative, operata dal dottor Giuseppe Annunziata, consulente Organizzazione Mondiale della Sanità.

Un intervento lungo, di oltre un’ora, che ha però tenuto incollati alle poltrone senza fiato quella platea stracolma di donne e uomini emozionata a fronte di quel rosario di dati e cifre – per quanto a volte persino ostici dal punto di vista tecnico- con cui si è radiografata la situazione sanitaria preesistente al 7 ottobre di due anni fa, già difficile ma tenuta in piedi grazie all’impegno internazionale a sostegno di una classe medica palestinese particolarmente moderna e preparata, e quella attuale. Con in mezzo tutti i dati della devastazione umana e strutturale consumata con le tonnellate di bombe impiegate. Una esposizione quasi didattica -quella di Annunziata- che è partita dalla illustrazione del funzionamento del meccanismo di emergenza umanitaria internazionale, applicabile in tutte le situazioni (dallo tsunami al terremoto, sino alle situazioni di guerra). Un meccanismo di coordinamento a cluster, ovvero a settori, che ne consente duttilità ed efficacia. Quindi, alcuni dati: “Il 100% delle persone che vivono a casa ha insicurezza alimentare. Cioè, non ha accesso ad una quantità di cibo adeguato, oppure perché manca, oppure perché non ha la capacità di comprarlo, oppure perché viene distribuito lontanissimo da dove sta. 640.000 persone sono in uno stato catastrofico riguardo alla sicurezza alimentare. E’ stata identificata una carestia. Con l’86% della superficie agricola che è sta bombardata, quindi non c’è semina né tantomeno raccolto. Inoltre, il 72% di tutta la flotta peschereccia di Gaza è stata distrutta.” E poi le problematiche delle ferite e dei traumi: “Sempre sottostimati, 170 mila feriti dall’inizio. E questo è un dato drammatico, non soltanto dal punto di vista emotivo, ma proprio anche dal punto di vista dell’organizzazione, di quella che sarà poi l’organizzazione dei servizi sanitari. Perché avere 42 mila bambini feriti, con il più alto numero di bambini amputati nel mondo, per ognuno di questi bambini amputati, lascio soltanto immaginare che cosa sarà necessario fare dopo, non soltanto in termini di medicazioni, in termini di protesi, eccetera.” Fino alla tipologia di patologie riscontrate con un questionario somministrato a medici e infermieri rientrati dalla permanenza sul posto: “Le ferite che erano state osservate da questi colleghi durante il periodo della loro permanenza erano 23.726. Ferite da guerra che sono bruttissime, peggio delle ferite di incidenti stradali, peggio delle ferite che avvengono sul lavoro, sono veramente devastanti, perché quello che provoca queste ferite è stato concepito apposta per provocare più danni possibili all’interno del corpo. Ci sono dei proiettili che usciranno, oppure delle specie devastanti che colpiscono più parti del corpo. Quindi traumi a più alti, fratture a cranio aperto, lesioni ovviamente estese agli organi interni e ustioni, ustioni gravi soprattutto nei bambini.” Fino al raccapricciante dato, riportato ancora da Annunziata, ovvero che: “Fra questi 23.000 casi che avevano visto questi 178 colleghi, vi sono stati 742 casi ostetrici in cui o la mamma o i figli sono morti in conseguenza di questo, o tutti e due.” Obiettivi non colpiti a caso, ma scelti deliberatamente. E poi le tante malattie da curare in assenza di farmaci e le epidemie da contenere ed evitare….una messe di informazioni e problematiche difficili da sintetizzare in un articolo. In conclusione, Annunziata, ha esortato a rendere merito a tutti i colleghi che sono morti nel compiere il loro lavoro, e ricordarsi che ce ne sono tantissimi detenuti nelle carceri israeliane senza motivo. Come quelli che il 27 dicembre 2024, l’esercito israeliano facendo irruzione nell’ospedale Kamal Adwan di Beit Lahiya, nella Striscia di Gaza, arrestò arbitrariamente insieme al direttore, il pediatra Hussam Abu Safiya.

Prima di lui era intervenuta la dottoressa Marina Rizzi, gastroenterologa nel nosocomio materano, che ha introdotto l’iniziativa per quella che è stata, ovvero l’interesse da parte dell’intera Comunità Scientifica nei confronti della situazione sanitaria a Gaza, motivato non solo dalla sensibilità a temi di tipo umanitario, dalla solidarietà, dalla consapevolezza della centralità della tutela salute in ogni situazione, in particolare in luoghi teatro di conflitti e di guerre, ma anche da ragioni di tipo scientifico, quali la precoce individuazione di focolai di epidemie, la conoscenza dettagliata delle necessità attuali e future in un certo territorio, le possibili ripercussioni sulle aree limitrofe e globalmente.

Quindi, l’incontro si è concluso con un accorato intervento il dottor Hisham Hamad, anestesista rianimatore presso l’Ospedale di Matera, originario di Nazareth, con i familiari ancora a Gaza. “Parliamo di questa storia triste della Palestina. Un’emozione troppo grande per me che non sono un uomo a cui piace parlare. –ha esordito– Sono stato invitato tante volte, ma aspettavo il momento giusto. Gaza deve essere curata in maniera onesta e cosciente, e curare le nostre coscienze, prima di curare Gaza. Perchè essa merita molto dopo questi due anni di distruzione. Gaza merita dignità umana. Abbiamo accettato il piano Trump, ma questo piano che significa? Sottomettersi? No, non ci sottometteremo. Il suo piano parla di cessato il fuoco, di governo provvisorio, di ricostruzione, parole buone per i titoli dei giornali. Ma dietro c’è sempre la stessa mano che comanda, Israele. Decide Washington, Israele approva e i palestinesi subiscono. È una storia che dura da 80 anni, è una storia che si ripete. Con le armi non si ottiene mai niente. Solo con le parole giuste, esatte, si può arrivare a una soluzione. Ci stavamo arrivando ai tempi di Rabin e Arafat. Prima hanno ucciso Rabin, e che l’ha ucciso? Ben Gvir, quel soggetto che io ho filmato da giovane, quando diceva: a Rabin ci arriveremo! E ci sono arrivati. È arrivato dopo Sharon, per cui il nemico storico era Arafat. E l’ha fatto fuori, l’ha avvelenato. Se è una tregua, deve essere una tregua per sempre, non temporanea. Spero che Trump cerchi la fine della guerra. Una soluzione per il Medio Oriente che ha bisogno di stabilità. Stabilità avviene con la soluzione duratura per la Palestina.

Cosa dire di Gaza? L’ha spiegato già il collega. Di 36 ospedali solo 14 funzionano in parte.

Scuole, palazzi privati e altro distrutti al 90%. Distrutto tutto. Adesso stanno scavando per restituire i cadaveri di quelle persone purtroppo che sono state uccise durante il 7 ottobre. Ma le distruzioni le hai combinate tu. Dai tempo. Dai tempo alla gente di collaborare. Non essere testardo, signor Netanyahu. Non ottieni niente.” Accennando poi al terrore in cui si vive: “C’è stato un bambino nel 2022, che è stato accusato di aver tirato le pietre a una pattuglia. Un bambino che esce da scuola. Fu rincorso a casa. Questo bambino si chiamava Rayan, di 9 anni. Appena sono entrati i militari è morto di spavento. Immaginate, in che condizioni vivono i bambini palestinesi.” Quindi un appassionato riferimento ai negazionisti dell’evidente: “Non accetto chi continua a negare l’evidenza. Segno di una umanità perversa e perduta. A loro dico cambiate, abbiate un po’ di sentimento umano. Questa guerra è disumana. Non c’è logica nell’affamare una popolazione intera, uccidere una popolazione intera. Questo è crimine di guerra e niente altro. Non ci sono numeri demografici, signori miei, per definire un genocidio. Un genocidio non ha un numero. E dico a Netanyahu che le sue atrocità continue e le assurde pretese di occupare tutta la terra della Palestina non fanno altro che aumentare la violenza e l’antisemitismo di cui lui ha paura e parla tutti i giorni. L’antisemitismo lo crea lui con le sue maniere crudeli.” E, infine: “Se si deve fare la guerra, deve essere militare contro militare, non militare contro civili. Riflettere con coscienza su ciò che è avvenuto, e fare mille passi indietro. Ci sono stati troppi morti da entrambe le parti. Credo che 80 anni e più di conflitti sono sufficienti a farci capire che con le guerre non si ottiene niente, solo distruzioni, morti e pianti di tante mamme.”