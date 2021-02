La sistemazione davvero precaria, da ”pollaio” come è stata definita in più occasione, della Caserma della Polizia Municipale di Matera non può reggere ancora per molto. Passi per un anno in attesa di trovare varie soluzioni (quella dell’ex sede dell’Università di via Lazzazzera era davvero ottimale) ma far passare due mandati consiliari è davvero troppo. L’ organico, di vigili e vigilesse è cresciuto, così come le competenze e quella allocazione al palazzo di città , al pianterreno di via Aldo Moro, proprio non va. Si attende che vengano appaltati e aggiudicati i lavori per il progetto che rientra sotto la voce di ”Ampliamento della sede Municipale” per un importo 1.230.000 euro, file:///C:/Users/DELL/Desktop/DelG_00127-2020_delibera_ampliamento_sede_muncipale.pdf , che prevede la realizzazione dell’aula consiliare (inesistente), del front office per gli uffici al pubblico e per la caserma dei Vigili Urbani, come si diceva un tempo. Rispetto dei tempi tecnici. Il 2021 è l’anno buono? Fatto sta che il consigliere Nicola Casino ( Forza Italia) ha presentato una interrogazione denunciando lo stato di ”invivibilità” e ”insostenibilità” della caserma,allocata al pianterreno della sede municipale di via Aldo Moro. Situazione arcinota. Ma servono certezze per superare la precarietà. Di seguito il testo dell’interrogazione



Nicola Casino: “Sede del Comando di Polizia Locale avvolta dal degrado al limite della civiltà umana”

Questa mattina, presso la sede Municipale, il Consigliere Comunale Nicola Casino ha protocollato una interrogazione, a risposta scritta e orale, avente per oggetto “Sede del Comando di Polizia Locale”.

In particolare, afferma Casino, il quale nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo in sede, il Comando di Polizia Locale è allocato provvisoriamente nella sede municipale in attesa di nuova collocazione. I locali messi a disposizione del corpo di Polizia Municipale, a detta del consigliere, sono logisticamente inappropriati oltre a versare in stato di profondo degrado. Basti pensare agli archivi (ripostigli di fortuna stracolmi di documenti, anche giudiziari, senza le minime misure di sicurezza antincendio) e agli uffici angusti in cui il personale è costretto a lavorare, caratterizzati da infiltrazioni ed evidenti manifestazioni di muffe sulle pareti. Proseguendo, duole constatare la totale assenza di spazi destinati agli spogliatoi per gli agenti, i quali devono arrangiarsi -a turno- in un corridoio posto al piano sotterraneo, in corrispondenza dei garage, senza la presenza delle minime misure igienico-sanitarie; a voler tacere della impossibilità per le vigilesse (molte delle quali giungono da fuori Città) a potersi cambiare in appositi spazi riservati alle donne. Sempre nell’interrogazione il Consigliere Casino continua facendo rilevare l’assenza di una cella di sicurezza, benché i Poliziotti municipali facciano normalmente attività di P.G., oltre che l’assenza di una adeguata sala C.O.C. e, più in generale, l’insufficienza degli spazi destinati agli uffici operativi, considerando le molteplici attività svolte all’interno del Comando.



La Polizia Municipale, come è noto, è la forza di Polizia più vicina ai cittadini, e tale rapporto di prossimità “istituzioni-cittadini” nasce proprio negli uffici della sede della Polizia Locale, laddove i cittadini si recano quotidianamente per usufruire dei servizi messi a disposizione dal Comando (ufficio Ztl, ufficio traffico, polizia ambientale, ufficio commercio ed edilizia, solo per citarne alcuni). La struttura organizzativa del Corpo di Polizia, sancita dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale approvato con delibera di Consiglio Comunale del 29/12/2020, anche grazie al contributo fondamentale del centro-destra, afferma il Consigliere, necessita indubbiamente di una sede degna di questo nome, adeguata soprattutto agli standard europei in materia di sicurezza e salute nei luoghi del lavoro. Per tali ragioni, conclude Nicola Casino, ho inteso interrogare il Sindaco e l’assessore al ramo, su come intendano procedere – visto anche l’impegno pubblicamente assunto dall’amministrazione sia in Commissione sia in Consiglio – per pervenire, in tempi ragionevoli, al trasferimento del Comando di Polizia Locale in una sede idonea e decorosa, che garantisca la sicurezza e la dignità delle donne e degli uomini che quotidianamente prestano servizio indossando con orgoglio la divisa più importante e rappresentativa per la nostra comunità, contraddistinta dal distintivo della municipalità e dai colori della nostra meravigliosa Città.



DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL GIUGNO 2020

Relazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche Arch. Francesco Paolo GRAVINA:

La presente proposta progettuale è finalizzata a dare compiutezza, a distanza di alcuni decenni

dal compimento dei lavori di edificazione del palazzo di città, all’originario progetto in cui si era

prevista anche la realizzazione di una sala consiliare. Come è noto, a distanza di molti anni

dall’avvenuto trasferimento del municipio dall’originaria sede di via La Vista all’attuale palazzo di

città di via A. Moro, le assemblee della massima assise cittadina hanno continuato a svolgersi prima

nella vecchia sala consiliare di via Lucana, dopo nella sala consiliare provinciale ed, attualmente,

nella sala titolata a Pier Paolo Pasolini, in via Sallustio nel centro commerciale “Il Circo”.

L’intervento progettuale riguarda, quindi, la realizzazione di due corpi di fabbrica da disporre

lungo il fronte della sede comunale che si affaccia su via A. Moro, mediante il quale sarà risolto, tra

l’altro, il problema della sala consiliare e l’ampliamento degli spazi destinati alla Polizia Locale.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un Front-office, sempre su via Aldo Moro, da

localizzare nei locali attualmente destinati a deposito – archivio, in maniera tale da trasformare

l’attuale fronte di via Aldo Moro nell’ingresso principale della sede comunale e ciò in coerenza con

la prevista realizzazione del Parco Intergenerazionale al di sotto del quale sarà realizzato un ampio

parcheggio pubblico.

Partendo, quindi dalla soluzione originaria, si è ipotizzato di inserire i nuovi volumi sul fronte

di via A. Moro, protesi verso la nuova Piazza – Parco.

Tenendo conto della marcata caratterizzazione formale dell’attuale palazzo di città (ispirato ai

dettami all’architettura degli anni ’70) e, quindi, della difficile coesistenza e/o comunicazione con il

linguaggio dell’architettura moderna, si è deciso di posizionare i nuovi volumi con un netto distacco

dall’edificio esistente accettando che, la connessione fra il vecchio e il nuovo, venga realizzata

mediante passerelle sospese.

La consistenza volumetrica prevista per l’ampliamento è estremamente ridotta e “schiacciata”

rispetto alla mole dell’edificio esistente e rispetto alle originarie previsioni.

Con tale realizzazione, come accennato, si realizzerà il nuovo ingresso principale al palazzo

municipale, direttamente da via A. Moro, mediante l’attraversamento dell’attuale fascia verde e del

porticato creato con i nuovi volumi; al piano terra si accederà in una grande hall che disimpegnerà i

locali degli uffici comunali che si relazioneranno direttamente con i cittadini (Sude, Suap, Polizia

Locale, Anagrafe, ecc.).

Attraverso l’attuale piano terra troveranno spazio la sala consiliare; le sale per i gruppi

politici (maggioranza e minoranza), le sale riunioni per le commissioni, l’ufficio della presidenza

del consiglio e i nuovi uffici da destinare alla Polizia Locale.

La sede comunale, come è noto, rientra nel Piano di Lottizzazione del Centro Direzionale, e

precisamente nel sub comparto 1D, al quale sono stati attribuiti 35.000 mc, di cui circa 20.000 mc.

per l’attuale sede ed i restanti 15.000 mc. destinati al previsto ampliamento.

Per i motivi precedentemente esposti, si è ritenuto opportuno ridimensionare la mole del nuovo manufatto che, come si evince dalla scheda di progetto, ha una consistenza volumetrica pari

a 4.464 mc., notevolmente inferiore a quella ammissibile (15.000 mc).

Ai fini dell’attuazione dell’intervento in parola si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 7 lettera c del D. Lgs. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

A tale scopo, la struttura interna al Settore Opere Pubbliche, al fine di definire le opere da eseguire e la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento ha redatto il nuovo progetto

preliminare dell’importo complessivo di € 1.230.000,00 che si compone dei seguenti elaborati