La Casa dei Giovani. Da 30 anni un presidio per quanti vogliono farcela

Sembra ieri, quando il progetto di Masseria Volpe, a contrada Rondinelle di Matera presepe corpo con l’avvio della comunità terapeutica ” Casa dei giovani”, che ha consentito a tanti ragazzi di ricominciare una nuova vita, mettendo da parte le pagine buie della tossicodipendenza. E lavoro, buon senso, stili di vita, quella frase ”incorniciata” nel refettorio sono stati al centro di un percorso, non sempre facile, ma che ha dato ai suoi frutti. Perno di questo percorso, avviato 30 anni fa, è don Salvatore Lobue, che accanto a operatori, volontari, continua a essere un punto di riferimento, famiglie, ragazzi che ce l’hanno fatta.



“Le soddisfazioni – dice don Salvatore- sono quelle di riuscire a essere un segno nel territori. Noi non abbiamo mai avuto la pretesa di salvare tutti. In Teologia si dice, addirittura, che la pretesa di salvare tutti è demoniaca e quindi da questo punto di vista abbiamo avuto sempre le idee ben chiare. Però di essere un segno nel territorio, una indicazione, una mano tesa per chi cerca di dare una svolta alla propria vita, questo sì . Lo abbiamo avuto sempre ben chiaro dall’inizio come programma e abbiamo cercato di realizzarlo. Il ricordo più bello ? E’ un ricordo che torna puntualmente, quando un ragazzo completa il programma terapeutico e torna nel suo contesto sociale e familiare. Noi cercheremo ,se possibile, dopo questo lungo periodo di pandemia da covid , cercheremo di essere più presenti nel territorio . Matera ”sembra” un luogo dove non ci sia un grosso traffico di sostanze stupefacenti . Ma da tanti segnali ritengo che dobbiamo pensare che la diffusione della droga sia notevole e sotterranea . Quindi presidiare il territorio, fare incontri con le famiglie ,con i ragazzi, nei luoghi di aggregazione può aiutare a far uscire questo sommerso”. Un progetto su Matera, ma la Casa dei giovani, opera anche in Sicilia. ” E’ da molto aggiunge don Salvatore Lobue” che ci stiamo impegnando sui temi del disagio nelle diverse sfaccettature, lavorando su ascolto, informazione, sostegno. In Sicilia, per esempio, da molti anni stiamo lavorando al progetto ”Maddalena” con la Diocesi ed è un progetto con le donne vittime della tratta. Questo è un progetto che portiamo nelle province di Taranto e Palermo, utilizzando anche unità mobili di strada, che girano di notte, nei luoghi dove le donne sono costrette alla prostituzione e abbiamo anche una ”casa di cura” dove curiamo le donne soggette a questa schiavitù”



Un impegno a 360 gradi che a Matera,per i 30 anni della Casa dei giovani, è stato ricordato con una ”festa di famiglia” utili contributi al confronto .Discutere, riflettere è importante, per mettere insieme le diverse energie, come ha ricordato monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, e praticare la cultura del fare con quella manualità, che sa di creatività e sacrificio. Citiamo Carmelo pasticcere di Bagheria, che dopo un evento, ha raggiunto Matera con le sue prelibatezze dell’arte bianca: dai canditi alla torta del trentennale con i profumi di Sicilia. E in loco Donato e Bruno che continuano a trasmettere saperi per l’arte della cartapesta e del teatro. Ne abbiamo avuto una prova ammirando nell’atrio della ” Casa” le produzioni fatte in passato, che trasudano di vita dei vicinati nei rioni Sassi, o con un mega ”diorama” della Festa della Bruna che descrive attese del giorno più lungo dei materani: dalla processione dei Pastori all’assalto e distruzione de carro trionfale. Non è solo arte della cartapesta, ma difesa della vita, della memoria da tramandare per una speranza di futuro, che gli ospiti della Casa hanno imparato a coltivare ogni giorno.



La vita come il palcoscenico di un teatro, dove non si recita a caso, dove parole, gesti, abiti, sguardi hanno un significato preciso. E così anche per la festa del trentennale il ”regista”, scenografo e altri appellativi, Bruno Francione, i ragazzi si sono esibiti in una miscellanea di ”spaccati” di testi e lavori di Trilussa, Gigi Proietti, Massimo Troisi, Francesco Guccini. Alcuni noti altri meno, ma che hanno incuriosito i convenuti. Da ”Il vecchio e il bambino”, alla ”Dama delle Camelie”, dalla ”Guerra di Piero” a ”San Gennaro”, dal ” Cantico dei drogati” alla ”Ninna nanna del sommo poeta dialettale romano” ai ” Giardini di Nessuno” sul tema degli anziani trattato da Renato Zero. Risate, ironia, riflessioni, ma anche tanta disponibilità a rimboccarsi le maniche come fa da tempo, e in silenzio, Antonio Latorre,ingegnere a tutto tondo, pronto a mettere da parte (a malincuore) l’assaggio di un dolcetto con pasta di mandorla per assicurare che tutto vada bene per i 30 anni della Casa dei giovani.