La carica dei 400 trattori di Altragricoltura a Roma per ”Teledoioilmadenitaly”

Saranno i gommati condotti da agricoltori, impegnati tutti i giorni nelle aziende di diverse dimensione, a portare quel messaggio di protesta al Governo sulla crisi di un comparto ”vitale” per l’economia del Paese e di quel ”made in italy” dai sapori unici e a chilometro zero che rischia di finire stritolato dai diktat delle lobbyes finanziarie e della grande distribuzione. Temi sui quali Altragricoltura interviene da sempre per una svolta che non si vede nè a livello nazionale e nè europeo. In marcia il giorno di san Valentino per la sostenere a Roma la manifestazione del 15 febbraio del Teledoioilmadeinitaly

ALTRAGRICOLTURA CONFEDERAZIONE PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE

cpm. stampa

Circa 400 trattori rispondono all’appello di Altragricoltura, pronti per andare a Roma il 14 per sostenere la manifestazione del 15 febbraio TELODOIOILMADEINITALY convocata con il Popolo Prouttivo e altre 20 categorie

Almeno 350 trattori stanno rispondendo all’appello di Altragricoltura e stanno sfilando nella provincia di Caserta essendo partiti intorno alle 10 dal Presidio alla Rotonda nei pressi del casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere dove, fino a questa mattina, era montato il campo degli allevatori e dei tantissimi fruttivultori e orticultori mobilitati contro la crisi.

Il corteo di trattori, partito con un primo nucleo di un centinaio di trattori, si sta ingrossando strada facendo ed ha l’obiettivo di posizionare il campo base a Borgo Centore nel lato Campano del Garigliano in direzione Roma. L’arrivo dei trattori è previsto fra circa un’ora e trenta )quindi intorno alle 14.30/15.

I trattori, come annunciato in questi giorni, si posizioneranno presso le aree di Borgo Centore pronte a muoversi alla volta di Roma nella mattina del 14 febbraio dove (insieme ai colleghi che arriveranno con i trattori da altre regioni ma, anche, con i mezzi delle altre categorie produttive che stanno convergendo nella piattaforma comune contro la crisi dal nome chiaro: TELODOIOILMADEINITALY.

Obiettivo è quello di sostenere la piattaforma e le proposte su cui il Coordinamento promosso dal Popolo Produttivo e Altragricoltura (che sta vedendo in queste ore innumerevoli adesioni) porterà a Roma con un appuntamento a Piazza del Campidoglio il 15 febbraio con la richiesta di tenere incontri con il Parlamento e il Governo per “DARE RISPOSTE ALLA CRISI DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE, DELLE FAMIGLIE, DEI LAVORATORI E DELLE COMUNITÀ ITALIANE”.

Alle 14.30 a nome dei convocanti l’iniziativa promossa dal Popolo Produttivo e da Altragricoltura, sarà distribuita online una conferenza stampa nazionale con la partecipazione di Claudio Maurelli, Gianni Fabbris e Angelo Di Stefano.

La Conferenza può essere seguita su questi canali social in diretta streaming:

https://www.facebook.com/15febbraio

https://facebook.com/altragricoltura

https://youtube.com/iafueperlaterra

> POPOLO PRODUTTIVO e ALTRAGRICOLTURA

> info e approfondimenti: https://telodoioilmadeinitaly.it/articoli/il-15-febbraio-la-manifestazione-a-roma-contro-la-crisi/

> MANIFESTAZIONE IL 15 FEBBRAIO A ROMA

> CON IL SOSTEGNO DI CENTINAIA DI TRATTORI E MEZZI DI LAVORO DEI TANTI MESTIERI IN LOTTA

> CONTRO LE MINACCE ALLA NOSTRA TERRA, ALLE NOSTRE PROFESSIONI, AL LAVORO

> PORTIAMO LE PROPOSTE PER USCIRE DALLA CRISI DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE COLPITE DALLE SCELTE DI POLITICA EUROPEA E DA DECENNI DI POLITICHE NAZIONALI E PER CHIEDERE AL PARLAMENTO ED AL GOVERNO L’APERTURA DI UNA NUOVA STAGIONE DI RIFORME E MISURE URGENTI

> #TELODOIOILMADEINITALY

> ROMA 15 FEBBRAIO 2024 CON RITROVO ORE 12 PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO

> Com. stampa, Roma 9 febbraio 2024

> Il confronto fra Altragricoltura e il Popolo Produttivo (che con i propri aderenti sono impegnati in queste settimane nei presidi che si stanno sviluppando nel Paese che si ritrovano intorno ai trattori messi in strada) ha prodotto un documento e una piattaforma comune coinvolgendo diverse associazioni, movimenti, realtà sociali che da tempo sono impegnate a denunciare e contrastare la crisi indotta dalle scelte politiche europee e nazionali.

> La piattaforma in nove punti è un documento aperto in via di arricchimento prodotto nel confronto fra agricoltori, allevatori, pescatori, ristoratori, balneari, partite iva, ambulanti e diverse realtà produttive altre realtà produttive ma anche di organizzazioni di lavoratori e di cittadini e in questi giorni viene articolata è in obiettivi specifici che vengono ulteriormente discussi e sviluppati.

>

> Siamo parte del movimento che in questi giorni si sta esprimendo in tutta Europa ed in Italia contro la crisi impegnati a sostenerne l’allargamento e l’unità. Un movimento che chiamiamo all’unità ed alla concretezza degli obiettivi che, oggi più che mai, sono possibili dopo che è finalmente chiaro quanto sia profonda la crisi finora nascosta al Paese dalle Organizzazioni Professionali politicizzate e rimossa dall’agenda politica.

> La manifestazione di Roma con appuntamento in Piazza Campidoglio alle 12 il 15 febbraio sarà occasione per capire cosa vuole fare la politica (abbiamo chiesto incontri al Governo e al Parlamento) e se intenderà aprire un tavolo che affronti la crisi per dare risposte condivisi e concrete alle istanze che in tanti andiamo avanzando. Numerose le adesioni in arrivo da diverse realtà e categorie (info alla pagina https;//telodoioilmadeinitaly.it e adesioni alla mail roma15febbraio@telodoioilmadeinitaly.it)

> Sarà una manifestazione non per chiedere le dimissioni di qualcuno ma per chiedere risposte che servono al Popolo, alle Categorie Produttive e al Paese e sarà una manifestazione sostenuta dai trattori degli agricoltori, dai sindaci di tante comunità rurali, dalle realtà di diverse categorie produttive del Paese. Mentre nei presidi e nelle realtà sociali della Campania e del Lazio ci si prepara a portare a Roma fin dal 14 febbraio centinaia di trattori e altri mezzi di lavoro per sostenere la piattaforma rivendicativa e chiedere l’apertura del confronto a Governo e Parlamento, il Coordinamento delle tante realtà proponenti il documento di convocazione a Roma il 15 febbraio (che inviamo alla stampa) convoca una conferenza stampa online per domai 10 febbraio 2024 alle ore 12 per illustrare i dettagli dell’iniziativa (la conferenza stampa può essere seguita in diretta streaming dalle pagine https://facebook.com/altragricoltura e https://www.facebook.com/15febbraio/)

> Questi i primi proponenti (con le adesioni in via di aggiornamento continuo – per aderire roma15febbraio@gmail.com); nella conferenza stampa di domani alle ore 12 l’elenco completo delle associazioni/categorie proponenti e dei presidi proponenti

> Popolo Produttivo; Altragricoltura Confederazione per la Sovranità Alimentare;

> Presidio degli Agricoltori e Allevatori di Santa Maria Capua Vetere;

> Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare; ANA-UGL (Popolo Produttivo); ASPAL Lazio; CICAS ITALIA; Comitato Nazionale dei Balneari (Popolo Produttivo); Coordinamento Difesa Patrimonio Bufalino; Leoni d’Italia; Movimento Interregionale Salviamo l’Allevamento di Territorio; Le Partite IVA Italia; Pescatori a Tavola; Rete dei Municipi Rurali; SIFUS Confali; Soccorso Contadino; TNI Horeca ristoratori; UPI Unione Pescatori Italiani

