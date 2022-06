La ”carica” dei 200 del IIS Morra a Palazzo Bernardini

Hanno vissuto da ”protagonisti” il territorio, proprio come il titolo del progetto Pon, tra sfide entusiasmanti e un lavoro davvero impegnativo insieme alla Preside Antonia Salerno e ai loro insegnanti, a tutor ed esperti, ma alla fine l’invito a corte- nella sala degli Specchi di Palazzo Bernardini- ci sta tutto, per i ragazzi dell’ IIS ” Isabella Morra” di Matera. E mercoledì 15 giugno, alle 18.00, in collaborazione con l’APS Giallo Sassi, tra squilli di tromba e annunci relazioneranno sui risultati raggiunti lavorando per 10 moduli dal tema seducente, impaziente ma anche irriverente a giudicare dai nomi dei progetti elencati. Poi gli applausi sulla scalinata di corte, in piazza san Francesco d’Assisi, per una sfilata di alto lignaggio con abiti e gioielli ideati, tagliati e realizzati durante il corso. Naturalmente defilèe in musica e con l’immancabile ”bis” per il nuovo anno scolastico. Da applausi, come quello appena trascorso.

LOCANDINA

COMUNICATO STAMPA

Duecento studenti dell’istituto di Istruzione Superiore “Isabella Morra” di Matera sono stati i protagonisti del progetto PON “Vivere da protagonisti il territorio”. I risultati saranno presentati mercoledì 15 giugno, alle ore 18.00, nel Salone degli Specchi, presso lo storico Palazzo Bernardini, in collaborazione con la APS GIALLO SASSI. Il progetto, articolato in 10 moduli da 30 ore, ha interessato tutti gli indirizzi dell’istituto, e ha coinvolto docenti, esperti interni ed esterni, includendo alcune realtà del territorio e, in particolar modo, l’APS Giallo Sassi, la British School e il Museo Nazionale di Matera. Nella prima parte dell’evento saranno illustrati i risultati di ogni modulo e gli studenti, insieme ai propri tutor ed esperti, mostreranno con manufatti artigianali, costumi, foto, video i frutti del loro percorso. Sarà proiettato un video complessivo che racconterà il “protagonismo” dei ragazzi all’interno del progetto; la manifestazione proseguirà in Piazza San Francesco dove ai ragazzi partecipanti saranno consegnati gli attestati. A conclusione, sulla splendida scalinata, antistante la chiesa, alcuni studenti indosseranno costumi e gioielli realizzati durante il progetto.

Di seguito i moduli svolti:

1. Detective tra i sassi – studenti delle Classi: 3 e 4 A/B/C SAS- Turor: Prof.ssa Lucia ZUCCARO – Esperto: Prof. Stefania PERSIA

2. Ritorno al passato – studenti delle Classi: 3 e 4 A IAMI e 5 ASC e 3 A SS – Turor: Prof.ssa Mariangela LISANTI – Esperto: Chiara ZACCARO

3. Matera e l’acqua – studenti delle Classi: 4 e 5 A BIO – Turor: Prof.ssa Maria BELLAMIA – Esperto: Prof. Mario MONTEMURRO

4. Animatore socio culturale – studenti delle Classi: 3 e 4 A/B SS – Turor: Prof.ssa Patrizia MONGIELLO – Esperto: Prof. Giovanni CALIA

5. Una indagine al Museo – studenti delle Classi: 3 e 4 A IAMI – Turor: Prof.ssa Mirella Olivieri – Esperto: Prof. Giovanni CALIA

6. Learning by doing – studenti delle Classi: 4//5 A SC e 4/5 A BIO 5 A/B SS e 4/5 A IAMI e- Turor: Prof.ssa Maria TRENTO – Esperto: Callum MACDONALD

7. Pitagora e i Matematicoi – studenti delle Classi: 4A IAMI e 4A BIO e 2A SS e 2A SC-Turor: Prof.ssa Maria Pina SANTARCAGELO – Esperto: Stefania PERSIA

8. Peer and media education – studenti delle Classi: 5 A SC e 2 B SS – Turor: Prof.ssa Maria BELLAMIA – Esperto: Diego MARAGNO

9. Dal blasone allo spillone – studenti delle Classi: 3 A IAMI e 3 A SS – Turor: Prof.ssa Ylenia RUSSO – Esperto: Letizia CARLUCCI

10. Dal forno al fashion – studenti delle Classi: 3 e 4 A IAMI – Turor: Prof.ssa Ylenia RUSSO – Esperto: Massimo CASIELLO