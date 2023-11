La canzone del Piave per l’Italia dell’Unità nazionale

E’ non potevano che risuonare le note di una ‘’Canzone’’, scritta nel 1918 da Ermete Giovanni Gaeta per l’entrata in guerra, ed eseguita in maniera solenne nel 1921 per accogliere le spoglie del Milite Ignoto, a Roma, nell’altare della Patria. Una tradizione, patriottica, ma dal significato attuale in occasione del 4 novembre. Il sacrificio di quanti si immolarono durante la prima guerra mondiale, a tutela della Unità del Paese, e l’impegno costante delle forze armate a a difesa della Costituzione, della libertà e per la pace, sono stati ricordati a Matera nel corso di una cerimonia in piazza Vittorio Veneto con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, delle associazioni combattentistiche e d’arma, di cittadini e turisti. La ricorrenza del 4 novembre ha avuto momenti solenni nella deposizione di corone di alloro al Monumento ai Caduti del primo conflitto mondiale e al cippo di via Lucana, dove furono trucidate civili nella ex caserma della Milizia , fatta esplodere dalle truppe tedesche il 21 settembre 1943.



E nei discorsi ufficiali del prefetto Sante Copponi,, del sindaco di Matera Domenico Bennardi, del presidente della provincia rappresentata dal consigliere delegato alle infrastrutture Francesco Mancini, dal professor Francesco Lisanti orfano di guerra , dello studente Felice De Leo, è risuonato l’appello alla pace, alla convivenza civile in relazione a quanto sta accadendo nella striscia di Gaza e in Ucraina con tante, troppe vittime tra i civili, anche in luoghi da rispettare come ospedali, chiese, campi profughi.



Servono dialogo, riflessione, rispetto dei diritti e della libertà dei popolo, sacrificati sull’altare degli interessi economici di strategia internazionale. Per l’occasione i cittadini hanno potuto visitare la Caserma dei Carabinieri, di sabato per tutto il mese di novembre. Sarà visitabile anche il “Museo storico dei cimeli di guerra”, allestito nella sede dell’Associazione invalidi e mutilati di guerra invia Francesco D’Alessio, ma nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle 12



LA NOTA DEI CARABINIERI

MATERA. 4 NOVEMBRE 2023, GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.

Sabato 4 novembre 2023 con inizio alle ore 10.30 si è svolta in Piazza Vittorio Veneto a Matera la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizzata dalla Prefettura e dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera. Hanno presenziato alla cerimonia il Prefetto di Matera, Dott. Sante COPPONI, le Autorità civili, militari e religiose, nonché rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Nella circostanza, il Prefetto, accompagnato dalle citate autorità ha deposto una corona al cippo di via Lucana e, successivamente, al Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Veneto, nel corso di una solenne cerimonia. Durante la celebrazione, è stato schierato un reparto di formazione composto da una rappresentanza delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, dei Corpi di polizia, della C.R.I., dei VV.FF. e delle Associazioni Nazionali dei Carabinieri e della Polizia di Stato è stata data, inoltre, lettura dei messaggi inviati dal Capo dello Stato e dal Ministro della Difesa, e seguiranno gli interventi del Presidente della Provincia, del Sindaco di Matera, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei rappresentanti della Consulta Studentesca.

Alle ore 17.00 l’ammaina bandierata, che era stata issata in mattinaa, effettuata da una rappresentanza di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.