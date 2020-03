E mentre la Basilicata segnala il primo decesso da corona virus, un uomo di 77 anni di Marsico Vetere (Potenza), la ”campana” dei grafici dell’astronomo Franco Vespe ha risuonato nella notte , all’insegna della evoluzione della epidemia. Per ora il picco resta al 31 marzo. Un dato generale con un confronto tra Italia e Cina e con la Basilicata su un pericoloso crinale, in relazione anche ai ritorni dal Nord di corregionali dopo la chiusura di opifici e altri luoghi di lavoro. Vespe è con le forbici in mano dalle punte curvilinee, naturalmente. C’è poco da scherzare la matematica non è un opinione e si lavora solo su dati certi. Guardate al Nord. Parte della popolazione non è sotto controllo. E si vede. Da noi? Non c’è bisogno di incrociare i grafici per indovinarlo.

” I dati di oggi – commenta Franco Vespe- cadono negli intervalli indicati ieri. Statisticamente, nonostante i dati siano lievemente migliorati, essi hanno inciso solo sul modello verde ottimista. Occorre attendere i dati dei prossimi 2-3 giorni successivi per capire se il trend di miglioramento si consolida. Nel primo grafico la proiezione per oggi riguarda i decessi.Per ora il picco rimane al 31 Marzo.Abbiamo inserito il confronto fra i dati della Cina e quelli dell’Italia. I dati Cinesi, in blu (praticamente a fine emergenza), dimostrano la validità del modello adottato per l’Italia (in colore ocre). Come si può vedere la durata dell’emergenza (larghezza della campana) è identica (circa 60 gg) Solo che la campana italiana è molto più alta sic! (colore ocre). Il numero di deceduti purtroppo è proporzionale all’area racchiusa nella campana” E il suono, purtroppo, non è festoso,