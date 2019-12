Sarà un programma molto ricco, come sempre, quello che la Camerata delle Arti eseguirà l’1 gennaio a partire dalle 12 all’Auditorium di Matera (ingresso libero).

Dalla tradizione dei grandi concerti di capodanno di Vienna e Venezia fino alle composizioni del repertorio popolare italiano.

Un modo per salutare l’anno vecchio e accogliere quello appena iniziato grazie all’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal maestro Leonardo Quadrini e alle voci di Francesco Zingariello e Daniela Sornatale.

I brani più celebri di Strauss, Rossini e Tchaikovsky allieteranno il pubblico che come ogni anno potrà celebrare il nuovo anno a ritmo di musica.

Il concerto rientra nell’ambito della rassegna “Basilicata Opere in atto 2020”, promossa dalla Camerata delle Arti.

“Anche quest’anno – spiega Francesco Zingariello, direttore artistico della Camerata – non potevamo far mancare un appuntamento ormai di tradizione anche nella nostra città sempre più europea, appuntamento che il pubblico presente in città da ogni parte del mondo aspetta con entusiasmo. E’ insieme a loro, che ci hanno seguiti in tutte le nostre iniziative inserite in cartellone, che vogliamo celebrare il 2020, dopo un 2019 di straordinaria importanza per la nostra città e per la nostra associazione che siamo certi sarà una importante base per le produzioni del prossimo anno”.